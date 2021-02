Home Apple Dan Riccios Geheimprojekt nicht mehr ganz so geheim: Ex-Hardwarechef soll AR-Brillenentwicklung leiten

Als Dan Riccio die Verantwortung für Apples Hardwareentwicklung unlängst abgab, schossen sofort Spekulationen über sein neues Aufgabenfeld ins Kraut: Zunächst war nur von einem neuen, noch streng vertraulichen Projekt die Rede. Nun hat sich die Frage wohl geklärt. Der Apple-managen soll die geplanten AR-Headsets in die Spur bringen.

Neulich wurde überraschend bekannt, dass Dan Riccio seinen Posten als verantwortlicher SVP für Apples Hardwareentwicklung verlässt, Apfelpage.de berichtete. Riccio bleibt allerdings im Unternehmen, so viel war schon zu diesem Zeitpunkt klar. Im Zusammenhang mit seiner weiteren Tätigkeit gab es allerdings nur wenige zusätzliche Details. Von einem neuen und geheimen Projekt war die Rede, auch wir machten uns so unsere Gedanken über die zukünftigen Aufgaben von Riccio. In der entsprechenden Ausgabe des Apfelplausch sahen wir den Manager bereits entweder beim Apple Car, beim AR-Brillen- oder beim iPhone Fold-Projekt. Nun hat sich die Frage geklärt.

Ex-Hardwarechef soll AR-Entwicklung leiten

Dan Riccio soll in Zukunft die Entwicklung von Apples AR- und VR-Headsets verantworten, berichtet heute die Agentur Bloomberg. Apple hat in dieser Sache zuletzt bereits einige entscheidende Entwicklungsschritte abschließen können, andere Fragen harren allerdings noch einer Klärung. Intern erhofft man sich wohl, dass Riccio mit seiner Hardwareexpertise das Projekt effektiv voranbringen kann. Während er den Gesamtüberblick haben soll, wird das kleinteilige Tagesgeschäft weiter von Mike Rockwell gemanagt.

Apple soll angeblich den Marktstart einer ersten Brille für das kommende Jahr planen. Dem Vernehmen nach wird es über zwei 8K-Displays und eine Augen- und Gestensteuerung verfügen, hier lest ihr mehr.. Der Preis wird nach aktuellem Kenntnisstand deutlich vierstellig ausfallen.

