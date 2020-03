Covid-19: iPhone 12 und iPhone 9 können sich doch verspäten

Das iPhone 12 wird sich möglicherweise nun doch etwas verspäten. Auch für den Zeitplan des iPhone SE 2 könnte es doch schlecht aussehen, glauben Beobachter. Grund dafür ist der Corona-Virus, der der Apple-Aktie die letzten Wochen bereits übel mitgespielt hatte.

Apple kann das iPhone 12 womöglich doch nicht ganz pünktlich auf den Markt bringen, das vermuteten zuletzt Analysten der Bank of America, die von der Agentur Bloomberg zitiert wurden. Erwartet wird, dass das iPhone 12, wie das kommende Flaggschiff zumeist genannt wird, im Herbst präsentiert wird. Es wird, da sind sich die meisten Beobachter aktuell sicher, erstmals ein iPhone mit 5G-Unterstützung sein. Für Apple gilt dieses Modell als besonders wichtig, da man sich eine starke Nachfrage nach einem 5G-iPhone ausrechnet. Bis zu ein Drittel aller aktuell rund 900 Millionen iPhone-Nutzer kauft sich Schätzungen nach gegen Ende des Jahres / Anfang 2021 ein neues Gerät.

Auch das iPhone SE 2 kommt womöglich später

Die Apple-Aktie hat zuletzt unter den Auswirkungen der Corona-Epidemie erheblich gelitten, die die gesamte Börse weltweit nach unten zog. Analysten gingen aber zuletzt weiter davon aus, dass dieser zeitweilige Kursrutsch nicht von Dauer sei, Apfelpage.de berichtete. Wird sich das iPhone 12 aber substanziell verspäten, wird die Aktie das ebenfalls spüren. Auch der Start des iPhone SE 2 im März steht auf dem Spiel, so die Bank of America-Analysten. Ein Start im April oder Mai wäre möglich, was eine erhebliche Verzögerung bedeuten würde. Aktuell soll wie berichtet die Massenproduktion des iPhone 9 gerade in Schwung gebracht werden. Allerdings könnte das neue Budget-iPhone wohl schon zu Beginn vergriffen sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!