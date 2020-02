Corona-Virus: Facebook streicht F8-Konferenz, wird die WWDC auch abgesagt?

Facebook hat seine Entwicklerkonferenz F8 abgesagt. Sie war für Anfang Mai geplant gewesen und wurde ein weiteres Opfer des Corona-Virus. Für einige Beobachter ergibt sich aus dieser Entscheidung die Frage nach einer möglichen Absage der WWDC von Apple einen Monat später.

Der Corona-Virus wirft schon auf Monate in der Zukunft liegende Ereignisse seine Schatten voraus: Heute entschied sich Facebook, seine Entwicklerkonferenz F8 für dieses Jahr abzusagen. Die Veranstaltung findet jährlich statt und ist für Facebook oft der Rahmen, um über neue Features, sowie die allgemeine strategische Ausrichtung der diversen Facebook-Unternehmen zu sprechen. Doch in diesem Jahr sei es mit Blick auf die Gesundheit der Teilnehmer, die aus aller Welt anreisen, zu riskant, die Veranstaltung abzuhalten, deswegen streiche Facebook die Konferenz schweren Herzens, teilte das Unternehmen in einem Blog-Post mit.

Wird auch die WWDC gestrichen?

Zuvor hatte der Corona-Virus bereits den Mobile World Congress 2020 gesprengt, der in Barcelona stattfinden sollte, Apfelpage.de berichtete. Wie auch die dort abonnierten Unternehmen, möchte auch Facebook nun auf verschiedene lokale Veranstaltung sowie intensive Nutzung von Videopräsentationen ausweichen. Kritiker großer Konferenzen merkten in diesem Zusammenhang in den letzten Wochen häufiger an, dass offenbar nur eine Krise wie der Corona-Virus die Tech-Branche dazu bringen könnte, ihre Kernkompetenz zu nutzen und kostspielige Zusammenkünfte virtuell abzubilden.

Unterdessen stellen sich schon viele die Frage, wie es um die WWDC 2020 bestellt ist. Apples weltweite Entwicklerkonferenz ist von ähnlich zentraler Bedeutung für Apple wie die F8 für Facebook und sie findet nur wenig später, traditionell Anfang Juni statt. Wird auch diese Veranstaltung aufgrund des Corona-Virus gestrichen? Eine Information hierzu wird Apple vermutlich erst in einigen Wochen vorlegen.

