Corona-Virus: Apple verschickt Care-Pakete mit iPads und Desinfektionsmittel an chinesische Mitarbeiter

Apple verschickt Care-Pakete an Mitarbeiter, die derzeit in chinesischen Provinzen festsitzen, die besonders von dem Corona-Virus betroffen sind. Neben Desinfektionsmitteln und Lebensmitteln enthalten die Sendungen auch ein iPad.

Apple hat in einer fürsorglichen Geste damit begonnen, Care-Pakete an Mitarbeiter des Unternehmens zu verschicken, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Corona-Virus in den besonders betroffenen Provinzen in China aufgehalten haben. Das betrifft etwa Mitarbeiter in der Millionenstadt Wuhan, Hauptstadt der ebenfalls stark betroffenen Provinz Hubei. Die chinesischen Behörden haben inzwischen zur Eindämmung des Virus massive Maßnahmen verhängt, die unter anderem auch Reisebeschränkungen und Ausgangssperren beinhalten. Das kann im Einzelfall auch dazu führen, dass Personen, die aus Hubei in andere Landesteile reisen, einstweilen kein Zi8mmer in einem Hotel mehr bekommen.

Apple verschickt iPads und Lebensmittel

In den Care-Paketen, die Apple nun an seine Mitarbeiter in China verschickt, befinden sich wichtige Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, die derzeit auch in Europa vielerorts knapp werden, daneben sind auch einige länger haltbare Nahrungsmittel in den Sendungen enthalten. Zudem findet sich ein iPad in den Paketen, damit können die Beschäftigten einen Teil ihrer Arbeit auch von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort erledigen, heißt es. In verschiedenen Postings in chinesischen sozialen Medien zeigten sich Mitarbeiter von Apple dankbar über die Zuwendung ihres Arbeitgebers. Dieser äußerte im den Paketen beiliegenden Begleitschreiben seine Sorge um das Wohlbefinden der Beschäftigten.

Apple hatte aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus zuletzt seine Umsatzerwartung für das laufende Quartal aufgegeben, einen aktualisierten Ausblick hat man noch nicht vorgelegt.

