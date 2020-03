Corona-Virus: Apple schließt alle 17 Apple Stores in Italien

Apple schließt vorerst alle 17 Apple Stores in Italien. Das Land ist von allen europäischen Ländern am stärksten von dem neuartigen Corona-Virus betroffen, inzwischen ist das öffentliche Leben in weiten Teilen Italiens weitgehend zum Stillstand gekommen.

Apple reagiert abermals auf die Ausbreitung des Corona-Virus in Italien. Wie der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg vor wenigen Minuten auf Twitter schrieb, schließt das Unternehmen seine Apple Retail Stores in Italien. Insgesamt hat Apple 17 Apple Stores in dem Land.

Apple is closing all 17 retail stores in Italy until further notice amid the coronavirus outbreak. — Mark Gurman (@markgurman) March 11, 2020

Schließung bis auf weiteres

Schon vor ein paar Tagen berichteten wir über vereinzelte Schließungen von Apple Stores in Italien. Zuvor wurden auch Ladengeschäfte in China von Apple für einige Wochen geschlossen. Italien ist von allen europäischen Ländern am heftigsten vom Ausbruch des Corona-Virus betroffen, die Regierung hat umfassende Transportbeschränkungen erlassen, der grenzüberschreitende Zugverkehr wurde in Richtung Österreich eingestellt. Italien ist dieser Tage faktisch isoliert.

Wann Apples Läden dort wieder aufmachen werden, ist noch nicht klar. Apple hat vor einigen Tagen auch seine Mitarbeiter im Apple Park aufgefordert, nach Möglichkeit in Heimarbeit zu arbeiten, um eine Ausbreitung des Corona-Virus in der Belegschaft zu begrenzen, Apfelpage.de berichtete. Gestern dann wurde bekannt , dass sich ein Apple-Mitarbeiter in Irland mit Corona infiziert hat.

