Corona-Virus: Apple öffnet weitere zehn Retail Stores in China wieder für Kunden

Apple wird bald weitere Apple Stores in China wiedereröffnen. Die Läden haben wie auch die ersten zuvor bereits wiedereröffneten Geschäfte allerdings vorerst nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten geöffnet, zudem gelten strenge Gesundheitsvorsorgemaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden.

Apple bereitet laut Medienberichten aktuell die Wiedereröffnung weiterer Apple Retail Stores in China vor: Das Unternehmen betreibt insgesamt 42 Ladengeschäfte in Festlandchina. Aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus hatte man zuletzt aber alle Geschäfte schließen müssen. Nun werden zehn von ihnen bald wieder ihre Pforten öffnen.

Dazu zählen in Chengdu:

Apple Chengdu Vientiane

City

Apple Chengdu Taikoo Li

In Dalian

Apple Dalian Han Lung Plaza

Apple Centennial City

In Shanghai

Apple Hong Kong Plaza

Apple Nanjing East Road

und Apple Pudong, sowie noch einige weitere Retail Stores in China.

Vorerst nur eingeschränkt für Kunden geöffnet

Die zehn Apple Stores werden laut Planungen von Apple am 19. Februar wieder ihren Betrieb aufnehmen, allerdings vorerst nur mit eingeschränkten Geschäftszeiten. Die Läden werden von 11:00 Uhr beziehungsweise von 12:00 Uhr lokaler Zeit bis 18:00 Uhr geöffnet haben. Diese Einschränkung gilt auch für die fünf Läden von Apple in der Hauptstadt, die bereits wieder geöffnet sind, Apfelpage.de berichtete.

In einer weiteren Meldung haben wir beschrieben, welchen durchaus restriktiven Vorschriften sich das Personal in den wiedereröffneten Geschäften derzeit zu unterwerfen hat.

Wann alle 42 Apple Retail Stores in Festlandchina wieder uneingeschränkt für Kunden geöffnet sein werden, steht in den Sternen.

