„CODA“: Apple TV+ erhält neues Drama im Sommer

Apple TV+ erhält ein neues gesellschaftskritisches Drama. Der Film „CODA“ startet im August auf dem Streamingdienst von Apple. Das Unternehmen hatte sich den Streifen eine hübsche Stange Geld kosten lassen und war offenbar auch gegen Amazon angetreten.

Apple TV+ erhält in diesem Sommer einen weiteren Neuzugang in der Kategorie Drama. Der Film „CODA“ erzählt die Geschichte eines Mädchens, das als einzige in ihrer Familie hören kann, während alle anderen gehörlos sind. In der Hauptrolle sehen die Zuschauer Emilia Jones, die die Protagonistin Ruby spielt.

Ruby muss sich in dem Film entscheiden, nach ihrem Schulabschluss ein Studium aufzunehmen oder weiter bei ihrer Familie zu bleiben.

Apple zahlt 25 Millionen Dollar für neues Drama

Apple hat auch für diesen Stoff ein nettes Sümmchen auf den Tisch gelegt, wenn der Zuschlag für „CODA“ auch günstiger war, als andere zuvor gekaufte Titel. Dem Vernehmen nach zahlte Apple rund 25 Millionen Dollar für die Rechte.

„CODA“ wurde im Rahmen des Sundance-Filmfestivals erworben. Wie es heißt, soll auch Amazon für seinen Prime Video-Dienst an dem Film Interesse gezeigt, von Apple aber ausgepunktet worden sein.

Wie Apple inzwischen mitgeteilt (Affiliate-Link) hat, soll „CODA“ am Freitag, den 13. August auf Apple TV+ starten.

In einer weiteren Meldung berichten wir über ein weiteres Drama in Serie, das in Bälde auf Apple TV+ an den Start gehen soll. Generell soll Apple in Zukunft vermehrt darauf achten, mehr Spielfilme für Apple TV+ einzukaufen und das Budget für Serien im Gegenzug zu kürzen, wie wir in einer früheren Meldung berihctet hatten.

