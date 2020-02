China wirft Seuchenspiel Plague Inc. aus dem App Store

Die chinesischen Behörden haben das Strategiespiel Plague Inc. aus dem dortigen App Store entfernen lassen – ohne Angabe von Gründen.

Mit über 130 Millionen Spielern weltweit ist Plague Inc. eines der erfolgreichsten Strategiespiele überhaupt. Das Prinzip des Spiels ist schnell erklärt: Der Spieler erstellt einen Krankheitserreger, der im Laufe des Spiels durch Modifikationen und Upgrades möglichst die ganze Welt befallen soll.

App will über Coronavirus aufklären

Nun hat die Cyberspace Administration of China sich mit den Entwicklern in Verbindung gesetzt und sie darüber informiert, dass die Anwendung über App Stores in China nicht weiter verbreitet werden darf. Abgesehen davon, dass die Anwendung illegale Inhalte enthalte, wird für diese Entscheidung kein Grund genannt.

Der Fall ist natürlich gut für Spekulationen: Will China bloß ein Spiel, das sich in der aktuellen Situation rund um das Coronavirus etwas zynisch spielt, verbieten? Oder will die Regierung vielleicht verhindern, dass über die App Informationen an Nutzer geraten, die nicht kontrolliert werden können? Die Entwickler von Plague Inc. haben sich in den letzten Wochen dem Kampf gegen das Coronavirus verschrieben, sie wollen über die App aufklären und versuchen, eine weitere Verbreitung zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen.

Gut möglich, dass China an dieser Stelle eine Gefahr für die eigene Souveränität über veröffentlichte Informationen oder sogar das Regime selber sieht. Den Entwicklern bleibt, auch weil Apple sich der chinesischen Führung unterwirft und die App im Land entfernt, nichts anderes übrig, als sich bei den Spielern in China zu entschuldigen und zu hoffen, die Situation möglichst bald in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden lösen zu können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!