Camera+ 2 Update für iOS 15 und iPhone 13

Ein neues iOS sorgt auch dafür, dass wir zur Veröffentlichung des neuen Betriebssystems eine Flut an Updates im App Store erleben dürfen. Viele Entwickler passen ihre Apps schlicht an, andere fügen auch spannende neue Funktionen hinzu. Dies gilt vorwiegend für Kamera-Apps. Keine Sorge, wir werden nicht jede App erwähnen, doch bei Camera+ 2 machen wir eine Ausnahme.

Camera+ 2 nun fit für iOS 15 und das iPhone 13

Kamera-Apps gibt es wie Sand am Meer, auch wir testen hin und wieder mal eine aus. Neben Halide und ProCamera gefällt uns auch Camera+ 2. Vor allem der Denkmal-Modus ist ein Geheimtipp, wenn man an belebten Sehenswürdigkeiten ein Foto davon machen will. Mit dem Update auf Version 6.0.4 wird nun iOS 15 sowie das iPhone 13 vollwertig unterstützt. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Die Kompatibilität mit iOS 15, dem iPhone 13 und der Apple Watch Series 7 wird eingeführt. Die Zeit des Jahres steht wieder bevor. Spitzen Sie die Bleistifte, machen Sie die Brotdose fertig und füllen Sie die Schulranzen für zum Beginn des neuen Schuljahres. Das heißt auch, dass eine neue Version von iOS parat steht. Aber kein Grund zur Sorge! Wir lassen Sie nicht im Stich, wenn Sie auf die neueste Version von iOS upgraden. Für iOS 15 haben wir uns auch noch ein paar Sachen einfallen lassen.

Wir haben den Startprozess der Kamera-Anwendung spürbar beschleunigt und ein paar Voreinstellungen geändert. So verpassen Sie keine wichtigen Momente!

Die Untermenüs für „Qualität & Format“ und „Speichern“ haben sich im Laufe der Jahre enorm weiterentwickelt und sind sehr schlicht und kurz geworden. Wir dachten uns, dass es nun ein wenig verwirrend sein kann, welche Option wohin gehört. Deshalb haben wir den logischen nächsten Schritt gemacht und beide Menüs zum Super-Untermenü „Qualität und Speichern“ vereint.

Wir haben ein brandneues, tolles Widget eingeführt, das Sie auf dem Startbildschirm oder im Dashboard anpinnen können. Damit haben Sie schnell und einfach Zugriff auf beliebte Funktionen wie einfach schnell ein Foto oder ein Selfie machen, Fotos betrachten oder ein Makro-Foto aufnehmen.

Wir haben mehrere Aktualisierungen für RAW-Bilder, ihre Handhabung und für die bessere Nutzung für Sie. Nutzer mit iPhones 12 können jetzt RAW-Bilder mit der Ultra-Wide- und der Frontkamera aufnehmen.

RAW-Bilder sind nicht länger Bilder zweiter Klasse, was ihre Integration in der Fotobibliothek angeht. Sie können Ihr RAW-Smart-Album nun direkt aus Camera+ 2 heraus aufrufen.

ProRAW kann nun Bilder im TIFF-Format speichern. Die Option finden Sie nun im brandneuen Menü „Qualität und Speichern“.

Und zum Schluss: Anstatt des drögen „Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen“ wollen wir mal sagen, dass wir unsere „Äpfel von Maden befreit haben“ und dabei Probleme wie Abstürze in Sammlungsansichten beseitigt haben oder den nervigen Weißabgleicheinstellungen eingetrichtert haben, dort zu bleiben, wo wir sie hinplatzieren.

Update ist kostenfrei

Das Update kann über den iOS App Store bezogen werden und ist für alle Bestandskunden kostenfrei geladen und installiert werden. Was uns ebenfalls positiv ins Auge gefallen ist? Die App verzichtet auf ein Abo-Modell und setzt auf einen Einmalkauf. Dieser zählt mit 7,99€ im App Store zu den etwas größeren Anschaffungen, ist aber jeden Cent wert. Vor allem Benutzer, die kein iPhone 13 (Pro) und somit keinen Makro-Modus ab Werk dabeihaben, sollten sich Camera+ 2 anschauen. Hier kann man auch Makro-Fotos schießen.

