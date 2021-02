Home Apfelplausch Bunter iMac noch 2021? | März-Event ja oder nein? | AirPods 3 sicher In-Ear? – JETZT im Apfelplausch

Bunter iMac noch 2021? | März-Event ja oder nein? | AirPods 3 sicher In-Ear? – JETZT im Apfelplausch

Wird denn der iMac nun bunt? Und viel wichtiger? Bekommt das MacBook Pro neue Anschlüsse beziehungsweise kehren alte Anschlüsse zurück? Das beschäftigt uns unter anderem in der heutigen Sendung, zu der ich euch wie immer ganz herzlich willkommen heiße.

Wie üblich beginnen wir auch diese Sendung mit einiger Post von euch. Eine Zuschrift wirft uns fast schon in eins unserer Themen hinein, wir lösen uns aber zunächst davon und vertrösten den Hörer – nicht böse sein. ;)

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gefasel

Intro und Gefasel 00:02:30: Hörerpost: Was bringt Sleeptracking? | Always-On-Display: Pro und Contra

Hörerpost: Was bringt Sleeptracking? | Always-On-Display: Pro und Contra 00:14:30: Keynote am 16. März? Prosser vs. Gurman und was kommt?

Keynote am 16. März? Prosser vs. Gurman und was kommt? 00:22:50: Mac-Gerüchte: Kommen bunte iMacs und ein Mac Mini Pro?

Mac-Gerüchte: Kommen bunte iMacs und ein Mac Mini Pro? 00:42:30: AirPods 3 auf Bildern: In-Ear-Style bestätigt?

AirPods 3 auf Bildern: In-Ear-Style bestätigt? 00:54:30: Unser Sponsor: TINK (-> Bis 50% sparen: Smart-Home-Deals der Woche)

01:58:20: MacBook Pros 2021: Welche Anschlüsse kommen zurück?

01:06:45: Malware auf M1-Macs: Hintergründe + Antivirensoftware sinnvoll?

Malware auf M1-Macs: Hintergründe + Antivirensoftware sinnvoll? 01:22:20: Tim Cook: Apple war 2020 so innovativ wie nie…wirklich?

ANZEIGE: bis 50% sparen auf Smart Home bei Tink

Bei Tink.de und Tink.at findet aktuell die Smart Week 2021 statt. Ihr spart bis zu 50% auf Marken wie Sonos, Philips Hue, Google Nest, Bosch, tado, Nuki, Netatmo, Withings und ring. Die Aktion läuft nur mehr wenige Tage und der Vorrat ist nicht überall gesichert. Vielen Dank an Tink für die Unterstützung des Apfelplausch.

Wilde Gerüchte zu Produkten im März

Jon Prosser hat wieder zugeschlagen und YouTube, Twitter und Co. mit zahlreichen Ausbrüchen über mögliche neue Produkte von Apple überzogen, die im März erscheinen könnten – oder auch nicht. Genannt wurde hier etwa das iPad Pro 2021, das auch andere Beobachter bald erwarten. Außerdem ließ nicht nur er sich über ein mögliches März-Event von Apple aus, von dem andere aber behaupten, es findet gar nicht statt. Was stimmt nun? Woher sollen wir das wissen?

Außerdem waren da noch die AirPods 3, von denen auch lange behauptet wurde, sie würden Anfang 2021 erscheinen. Davon will nun allerdings niemand mehr sprechen, immerhin, neue Bild-Leaks gab es hierzu neulich doch einmal wieder.

Welche Anschlüsse bekommt das neue MacBook?

Anschließend können wir ein wenig träumen: Über den möglicherweise besten Mac seit Jahren, der sogar wieder mehr Anschlüsse bekommt und mit der USB-C-Monotonie aufräumt – vielleicht.

Malware am Mac

Indes setzen die Autoren von Schadsoftware aktuell zum Sprung auf den M1-Mac an, was uns zur Erörterung des schwierigen Themas der Antivirus-Software und ihrer Berechtigung am Mac führt.

Wie innovativ ist Apple?

Und dann war da noch das hier: Eine gefällige Behauptung von Applechef Tim Cook, wonach Apple noch nie so innovativ war, wie im abgelaufenen Jahr 2020. Nun ja, man kann das natürlich so sehen.

