Bug in Beta: iOS 14.2 fordert zur Installation eines nicht vorhandenen Updates auf

Ein nerviger Bug tritt seit einigen Tagen in der aktuellen Beta von iOS 14.2 auf: Nutzer werden aufgefordert, ein iOS-Update zu installieren, sobald sie ihr iPhone entsperren. Das Problem ist nur: Es gibt kein Update, das installiert werden könnte. Könnt ihr diesen Bug auch bei euch beobachten?

Seit einigen Tagen berichten Entwickler, die die iOS 14.2 Beta in ihrer jüngsten Version installiert haben, von einem irritierenden Problem. Hierbei werden die Nutzer stets, wenn sie ihr iPhone entsperren, zur Installation eines iOS-Updates aufgefordert. In den Foren von MacRumors, sowie auf Reddit wurde zuletzt vermehrt über dieses Phänomen berichtet, auch auf Twitter wurde der Bug zur Sprache gebracht.

Dieses Problem ist nicht völlig neu: Vor Jahren wurde bereits ein vergleichbarer Bug beobachtet, den Apple später durch ein Bugfix-Update beheben musste. Obwohl der Bug in dne meisten Fällen erst in der jüngsten Beta aufgefallen ist, wurde auch in den vorangegangenen Testversionen von iOS 14.2 schon vereinzelt darüber berichtet.

Es gibt keinen zuverlässigen Workaround dagegen

Wodurch das Problem ausgelöst wird, ist nicht klar, allerdings kann es bei Beta-Versionen zu eben solchen bugs kommen.

Für manche Nutzer hat es sich als praktikabel erwiesen, die Systemuhr einige Tage zurückzudrehen, sodass die Update-Aufforderung nicht mehr auftaucht. Das ist aber natürlich kein praktikabler Weg.

Seid ihr von diesem Bug auch betroffen? Falls ja, tritt er erst seit der letzten Beta auf, oder schon vorher?

