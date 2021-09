Home Gerüchte Bringt Apple heute Abend auch das iPad 9?

Neben iPhone 13 und Apple Watch Series 7 könnten wir heute Abend auch ein neues iPad sehen. Das iPad 9 soll eventuell bereits heute vorgestellt werden, wie kurz vor der Keynote noch spekuliert wurde.

Apple wird heute eventuell nicht nur das iPhone 13 präsentieren und die neue Apple Watch Series 7 vorstellen. Auch in punkto iPad könnte die Keynote Neuigkeiten bringen.

Das iPad 9 wird möglicherweise bereits heute Abend vorgestellt, das zumindest behauptete zuletzt ein Leaker, der in der Vergangenheit bereits verschiedentlich Details zu kommenden Apple-Produkten durchgestochen hatte.

Er verbreitete diese jüngste Spekulation in chinesischen sozialen Netzwerken. Danach wird das sogenannte iPad 9 möglicherweise entweder während, oder kurz nach der Keynote vorgestellt beziehungsweise verfügbar gemacht.

Neuer Prozessor und selbes Design

Das iPad 9 wird die neue Version des Einsteiger-iPads. Frühere Annahmen gingen davon aus, dass Apple das Design nicht anfassen wird. Lediglich der Prozessor wird aktualisiert und durch eine leistungsstärkere und modernere Einheit ersetzt. Außerdem soll das iPad 9 noch ein wenig dünner und flacher ausfallen, heißt es in der Gerüchteküche, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die iPad-Verkäufe sind zuletzt nach einem Hoch im vorigen Jahr deutlich eingebrochen, weshalb Apple danach strebt, hier wieder für ein wenig mehr Schwung zu sorgen. Zuletzt war das iPad 8 in vielen Märkten nur noch mit langen Lieferzeiten oder gar nicht mehr verfügbar, Apfelpage.de berichtete. Dieser Umstand scheint auch auf einen bevorstehenden Start des neuen Modells hinzudeuten.

