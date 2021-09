Home Apple BREAKING: iPhone 13 ist da – Alle Informationen im Überblick

BREAKING: iPhone 13 ist da – Alle Informationen im Überblick

Da ist es also! Wenig überraschend enthüllte Apple auf dem Special Event vor wenigen Minuten das iPhone 13. In gewohnter Apfelpage-Manier seht ihr hier in Aufzählungen und damit kompakt alle Details zum neuen Gerät.

Tim Cook begann damit, dass er das iPhone wirklich toll und revolutionär findet. Tja, wer hätte das gedacht. Nun aber zum neuen iPhone:

iPhone 13 und iPhone 13 mini im Schnellüberblick

Zwei Größen, die gleichen wie beim 12er

Ähnliches Design zum 12er – kleinere Notch und Dualkamera-Layout nun diagonal

Kameraverbesserungen mit Cinematic Mode

Bessere Performance dank A15 BIONIC und helleres Display

Neue Farben inklusive pink

Im Detail kommt das iPhone 13 mit folgenden Neuerungen:

iPhone 13 Design und Display

Die Kameralinsen sind nun diagonal angeordnet

5 Farben : Neues pink, blau, schwarz, rot und weiß

: Neues pink, blau, schwarz, rot und weiß Die Notch ist 20% kleiner, das sieht man aber kaum

kleiner, das sieht man aber kaum 28% helleres Display mit bis zu 1200 nits, Dolby Vision und HDR10

iPhone 13 Performance und 5G

Der neue A15 BIONIC schlummert unter der Haube

schlummert unter der Haube Der Chip kommt mit 5nm-Technologie und 6 Kernen (4 davon Effizienzkerne)

und 6 Kernen (4 davon Effizienzkerne) Die Grafik hat 4 Kerne und soll bis zu 30% schneller als vorher sein

und soll bis zu als vorher sein 5G soll nun in 60 Ländern und Regionen und für insgesamt 200 Mobilfunkanbieter ausrollen (hoffen wir’s mal)

iPhone 13 Kamera

Dual-Kamera

Linsen sollen 47% mehr Licht einfangen dank größeren Pixeln und größerem Sensor

einfangen dank größeren Pixeln und größerem Sensor Sensor Shift Stabilisierung jetzt auf iPhone 13 und 13 mini (damals nur im 12 Pro Max)

jetzt auf iPhone 13 und 13 mini (damals nur im 12 Pro Max) Wie vorher: f1.6-Linse, 7-Elemente-Linse, 26mm focal length

Neuer Cinematic Mode: Damit sind eigentlich bessere Videos gemeint, vor allem aber durch den Fokus. Zum Beispiel: Der Fokus läuft automatisch mit und setzt den Fokus intelligent auf neue Motive, die langsam ins Bild kommen. Dabei spielt KI eine Rolle. Die Videos werden in Dolby Vision HDR aufgenommen.

iPhone 13 Akkulaufzeit

iPhone 13 mini soll 1,5 Stunden länger halten

länger halten iPhone 13 soll 2,5 Stunden länger halten

länger halten Möglich wird das durch Smart Data Mode und dem A15

iPhone 13 Datenschutz und Ökosystem

Hier sprach Apple vor allen Neuerungen in iOS 15 und Zubehör wie dem neuen MagSafe-Battery Pack an. Das hat zwar nichts mit dem iPhone 13 zu tun, aber füllt Zeit.

iPhone 13 Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone 13 mini startet bei 699 Dollar, das 13er bei 799 Dollar. Das Beste: Das iPhone 13 startet bei 128 Gigabyte und bekommt eine neue 512GB-Option.

Verfügbar sind die neuen iPhones ab nächster Woche (24. September), vorbestellen könnt ihr sie ab diesem Freitag (17. September) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Was meint ihr – Gelungenes Update

Was meint ihr? Ein bewährtes Update dank Verbesserungen bei Performance, Akku und Kamera? Oder Langweilig?

Außerdem wurden heute das neue iPad mini, das neue iPad und Updates zu Apple TV+ und die neue Apple Watch Series 7 auf der Keynote gezeigt. Alle Informationen dazu auf Apfelpage.de!

