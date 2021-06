Home Apple BREAKING: iOS 15 enthüllt – Alle Neuerungen, Features und Design

Soeben hat Apple wenig überraschend das neue iOS für iPhones im Rahmen der WWDC 2021 veröffentlicht. Wir bringen euch auf den Stand der Dinge!

Craig Federighi war der Mann, der uns durch die Neuerungen auf der Keynote führte. Zudem war iOS das erste System, das auf der Keynote gezeigt wurde. Und es geht natürlich um iOS Nummer 15!

iOS 15: FaceTime und iMessage

Apple will FaceTime-Anrufe deutlich natürlicher machen, in dem man Spatial Audio für FaceTime einführt. Federighi sagt, es würde sich so anhören, als wäre man mit der Person im selben Raum! Zudem gibt es folgende Neuerungen:

Voice Isolation : Viel bessere Geräuschunterdrückung bei FaceTime Anrufen

: Viel bessere Geräuschunterdrückung bei FaceTime Anrufen „Wide Spectrum“ als Option, wenn man extra auch Hintergründe aufnehmen möchte

„ Porträtmodus “ kommt auf FaceTime Video

“ kommt auf FaceTime Video FaceTime Links: Analog zu Google Meet, Zoom oder Skype als Einladung für andere

FaceTime kommt auf alle Geräte mit einem Browser : auch auf Android und Windows kann man mit dem Link teilnehmen. Die Anrufe sind trotzdem verschlüsselt.

: auch auf Android und Windows kann man mit dem Link teilnehmen. Die Anrufe sind trotzdem verschlüsselt. Screensharing als Option wie bei Zoom und Co.

als Option wie bei Zoom und Co. „Share Play„: Teilt eure Musik oder eure Filme, um sie miteinander anzuhören/schauen. Das Ganze funktioniert sogar mit dem Apple TV. SharePlay kommt mit einer eigenen API, um auch Apps Zugriff auf FaceTime zu geben. So können Entwickler Schnittstellen bauen, um ihre Inhalte in einem FaceTime-Call teilbar zu machen.

NACHRICHTEN

Fotos sind nun effizienter integriert: Zum Beispiel erscheinen mehrere Fotos als Stapel

Ein „Shared with you“-Tag bei Fotos, Musik, Links, Filmen erscheint nun in Apps, wenn die Inhalte über iMessage geteilt wurden

iOS 15: Benachrichtigungen

Notifications sehen nun anders aus und etwas schmaler sowie übersichtlicher

und etwas schmaler sowie übersichtlicher Benachrichtigungen werden intelligent geordnet nach Wichtigkeit. Zum Beispiel wird eine News-App anders geordnet als eine iMessage.

„Notification Summary“ : Vermutlich am Morgen, Mittag und Abend will euch Apple die wichtigsten Benachrichtigungen zusammenfassen.

: Vermutlich am Morgen, Mittag und Abend will euch Apple die wichtigsten Benachrichtigungen zusammenfassen. Neue „Focus“-Funktion : Unterteilt in Arbeit, Privat, Schlafen und mehrere „Szenen“. Bei Aktivierung werden dann nur Benachrichtigungen erlaubt, die in das jeweilige Genre passen. Je nach Standort und Uhrzeit werden verschiedene „Focus“-Genres vorgeschlagen.

: Unterteilt in Arbeit, Privat, Schlafen und mehrere „Szenen“. Bei Aktivierung werden dann nur Benachrichtigungen erlaubt, die in das jeweilige Genre passen. Je nach Standort und Uhrzeit werden verschiedene „Focus“-Genres vorgeschlagen. Im Grunde gibt es also endlich einen „Arbeitsmodus“ oder „Wochenendmodus“ oder „Abendmodus“

„Focus“ wird immer auf allen Geräten gleichzeitig aktiviert

iOS 15: Alltagsfunktionen

Neue „Live Text“-Funktion : Text in Fotos wird direkt erkannt und ihr könnt ihn versenden oder ihn im Internet nachschlagen. Auch Telefonnummern in einem Bild werden erkannt und man kann sie direkt anrufen. Das funktioniert mit der Kamera, mit Screenshots und sogar bei gesendeten Bildern. (das Ganze erinnert an Google Lense)

: Text in Fotos wird direkt erkannt und ihr könnt ihn versenden oder ihn im Internet nachschlagen. Auch Telefonnummern in einem Bild werden erkannt und man kann sie direkt anrufen. Das funktioniert mit der Kamera, mit Screenshots und sogar bei gesendeten Bildern. (das Ganze erinnert an Google Lense) Spotlight : Unterstützt nun Fotos. Ihr könnt also ein Foto in Spotlight eingeben und nach Personen, Orten oder Text in den Fotos suchen.

: Unterstützt nun Fotos. Ihr könnt also ein Foto in Spotlight eingeben und nach Personen, Orten oder Text in den Fotos suchen. Außerdem wird Spotlight deutlich intelligenter und soll für verschiedene Begriffe viel schneller die richtigen Antworten liefern. Ein bisschen wie Siri!

und soll für verschiedene Begriffe viel schneller die richtigen Antworten liefern. Ein bisschen wie Siri! Fotos Memories: Basierend auf Fotos kann euch iOS 15 nun personalisierte Musik anzeigen, die zu der Szene passen.

iOS 15: Wallet, Wetter und Karten

Neue Wallet Keys: In Wallet soll es nun neue „Keys“ geben, nachdem Apple bereits Car Keys angekündigt hatte.

In Wallet soll es nun neue „Keys“ geben, nachdem Apple bereits Car Keys angekündigt hatte. Euer Haus, Büro, Hotels und weitere Schlösser können nun mit dem iPhone geöffnet werden. Zum Beispiel möchte Hyatt Hotels das Ganze schon direkt einführen. Apple hat schon mehr als 20 Partner am Start aus verschiedenen Branchen.

Sogar euer Personalausweis und andere IDs sollen direkt in Wallet gespeichert werden können und zum Beispiel am Flughafen vorgezeigt werden können. Alles über NFC sowie Face ID. Und natürlich gespeichert auf der Secure Enclave

Wetter : Neue Animationen und endlich Wetterkarten! Außerdem sind Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und mehr Informationen direkt integriert.

: Neue Animationen und endlich Wetterkarten! Außerdem sind Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und mehr Informationen direkt integriert. Karten : Es gibt nun eine Globusansicht wie bei Google Earth sowie einen neuen Night Mode in der Kartenansicht

: Es gibt nun eine Globusansicht wie bei Google Earth sowie einen neuen Night Mode in der Kartenansicht Das neue Kartenmaterial kommt bald nach Spanien, Portugal, Italien und Australien

Die neue Navigation hat nun sogar Zebrastreifen, Ampeln, Brücken, Fahrradwege, Ausfahrten und mehr in 3D und in Echtzeit am Start. Das ist beeindruckend.

hat nun sogar Zebrastreifen, Ampeln, Brücken, Fahrradwege, Ausfahrten und mehr in 3D und in Echtzeit am Start. Das ist beeindruckend. Neue Augmented-Reality-Funktionen in Karten bei Navigationen zu Fuß

iOS 15: Funktionen für AirPods

Neue Funktion für Schwerhörige: So werden Gespräche lauter gemacht und Geräusche im Hintergrund verändert

Siri kann nun auch wichtige Benachrichtigungen, Erinnerungen oder sogar Notizen und Einkaufslisten direkt vorlesen

Find My in iOS 15 : AirPods Pro und AirPods Max können nun besser gefunden werden mit einem neuen sicheren Bluetooth Beacon.

: AirPods Pro und AirPods Max können nun besser gefunden werden mit einem neuen sicheren Bluetooth Beacon. Benachrichtigung, wenn ihr eure AirPods zu Hause gelassen habt

Apple Music Spatial Audio und Dolby Atmos kommt heute. Spatial Audio kommt bald auch auf tvOS und die neuen M1-Macs.

iOS 15: Privatsphäre

Es gibt nun einen Privacy Report für Apps : Man kann genau sehen, welche Tracker verwenden werden und wann die Apps welche Daten gezogen haben

: Man kann genau sehen, welche Tracker verwenden werden und wann die Apps welche Daten gezogen haben Hide My E-Mail: Ihr könnt nun „Random Adressen“ erstellen, die auf euren Hauptaccount weiterleiten, um eure echte Adresse nicht angeben zu müssen

iCloud+ und Private Relay: Eure Anfragen beim Browser werden verschlüsselt und über einen externen Server geleitet. Das klingt ein bisschen wie ein Apple VPN.

iOS 15: Siri

Siri wird nun deutlich schneller und soll auf dem Gerät verarbeitet werden. Anfragen werden teilweise in deutlich unter einer Sekunde ausgeführt.

und soll auf dem Gerät verarbeitet werden. Anfragen werden teilweise in deutlich unter einer Sekunde ausgeführt. Siri hat nun auch neue Funktionen, die Apple aber noch nicht genau ausgeführt hat. Im Alltag soll einfach deutlich mehr erkannt werden.

Was ist euer iOS-15-Lieblingsfeature bisher?

-----

