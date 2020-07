BREAKING: Apples Q3-Quartalszahlen sind da – von wegen schlecht!

Apple hat seine aktuellen Quartalszahlen bekanntgegeben. Diese bilden die Geschäftsentwicklung im dritten Fiskalquartal 2020 ab. Das Unternehmen hatte zuvor keinen Ausblick auf dieses Quartal gegeben, da das allgemeine Marktumfeld aufgrund der Corona-Krise noch immer zu unsicher war.

Zudem kündigte Apple einen 4-1-Aktiensplit an, sodass Investoren bald wieder für unter 100 Dollar eine Aktie bekommen können.

Gerade eben hat Apple seine aktuellen Quartalszahlen bekanntgegeben. Einen Ausblick hatte Apple zuvor nicht auf dieses Quartal gegeben und dieser Umstand hatte im Vorfeld dieser Quartalskonferenz auch schon Banker bewogen, den Daumen über Apples Aktie zu senken, Apfelpage.de berichtete.

Apple CEO Tim Cook war vor wenigen Minuten begeistert, als er die kräftig gewachsenen Zahlen verkündete:

“Apple’s record June quarter was driven by double-digit growth in both Products and Services and growth in each of our geographic segments,“