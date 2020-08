BREAKING: Apple präsentiert neue iMacs

Soeben hat Apple dem 27-Zoll-iMac ein größeres Update verpasst. Auch der iMac mit 21 Zoll bekommt minimale Verbesserungen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt, kommen Intel Prozessoren mit bis zu 10 Kernen, die doppelte Speicherkapazität, AMD Grafik der nächsten Generation, superschnelle SSDs mit viermal höherer Speicherkapazität, eine neue Option mit Nanotexturglas, eine 1080p FaceTime HD Kamera, Lautsprecher mit höherer Wiedergabetreue und Mikrofone in Studioqualität in das Modell.

Der iMac mit 21 Zoll und auch der iMac Pro haben keine wirklichen Update bekommen, nur Veränderungen im Lineup. Äußerlich hat sich bei keinem iMac etwas verändert und auch ARM-Prozessoren finden wir keine drinnen.

Kurzübersicht: Was ist neu?

Apple bringt neuen iMac mit 27 Zoll:

T2-Chip, True-Tone-Display, schnellere Grafik und SSDs, Intel-Prozessoren der 10. Gen.

Neuen Lautsprechern und neuen Mikrofonen und einer neuen 1080p-Kamera.

Eine neue Nanotextur kann für 609 Euro konfiguriert werden

Erstmals können überdies 8TB SSD sowie 128 GB RAM konfiguriert werden

Zudem kommen Updates für:

iMac mit 21 Zoll nun standardmäßig mit SSDs, Fusion Drive aber noch konfigurierbar

iMac Pro nun standardmäßig mit 10-Core Intel Xeon Prozessor

Schnell, schneller, iMac 27 Zoll

Im Vergleich zur Vorgängergeneration des 27″ iMac mit 8-Core Prozessor, bietet der neue iMac laut Apple:

Bis zu 65 Prozent mehr Plug-ins in Logic Pro X.

Bis zu 40 Prozent schnellere 8K ProRes Umcodierung in Final Cut Pro X.

Bis zu 35 Prozent schnelleres Rendering mit Arnold in Autodesk Maya.

Bis zu 25 Prozent schnellere Builds in Xcode.

So wie es aussieht, bleiben die meisten der echten Neuerungen aber dem großen iMac-27-Zoll vorbehalten. Nicht einmal der iMac Pro scheint die Nanotextur-Option zu bekommen, was etwas unverständlich ist.

T2-Chip und True Tone

Der iMac mit 27 Zoll ist nun standardmäßig mit SSDs ausgestattet und bekommt erstmals die Option für bis zu 8 TB SSD-Speicher. Ebenso wurde das Display mit der True-Tone-Technologie nachgerüstet. Alle neuen großen iMacs kommen zudem mit Apples T2 Security Chip daher.

Kleine Updates für 21-Zoll-iMac und iMac Pro

Der 21-Zoll-iMac bekommt zumindest ebenso mit dem Update, standardmässig SSDs zu beinhalten, obgleich man noch Fusion-Drives bestellen könne, so Apple. Der iMac Pro ist nun ab Werk mit einem 10-Core Intel Xeon Prozessor konfiguriert.

Der neue 27″ iMac beginnt bei 2.046,05 Euro und kann ab sofort auf der Apple-iMac-Homepage angeschaut werden.

