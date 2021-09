Home Apple Watch Blutdruck- und Blutzuckermessung und besseres Sleep-Tracking mit Apple Watch: Große Ziele, große Probleme

Die Apple Watch steht bei Apple nach wie vor im Zentrum der Health-Ambitionen, allerdings sind alle derzeit laufenden Entwicklungen eher langfristig angelegt. So wird zwar an einer Blutdruckmessung für die Apple Watch gearbeitet, der Weg dahin soll aber steinig sein.

Apple wird für die Apple Watch wohl weitere Gesundheitsfunktionen bereitstellen, diese werden aber eher später als früher marktreif sein. Zuletzt berichteten wir bereits über die deutliche Verneinung eines Blutdruckmessers für die Apple Watch durch Bloombergs Mark Gurman, der damit auf entsprechende Nachfragen zu jüngsten Gerüchten aus der Lieferkette reagiert hatte, Apfelpage.de berichtete.

Ein neuer Ausblick des WSJ ordnet nun diese Zusammenhänge etwas ausführlicher ein: Danach arbeitet Apple auch weiterhin an ambitionierten neuen Health-Funktionen. Eine Blutdruckmessung sei so zwar geplant, sie soll aber zunächst nur einen langfristigen Trend aufzeichnen und keinen konkreten systolischen und diastolischen Blutdruck messen. Intern diskutierten Mitarbeiter diesbezüglich den praktischen Wert dieser Funktion, allerdings befinde sich das Feature auch noch in einem frühen Stadium der Entwicklung.

Bessere Schlafüberwachung mit der Apple Watch Series 8 soll kommen

Auch eine Blutdruckmessung ohne sich aufblasende Manschette soll perspektivisch realisiert werden, was sicher ein beeindruckendes Feature sein wird, sollte es jemals eingeführt werden. Für die Apple Watch Series 8 arbeite Apple indes an einer verbesserten Schlafüberwachung.

Apple möchte damit besser mit Wettbewerbern wie Fitbit von Google konkurrieren, die hier bereits weit enteilt sind. Insbesondere soll die Apple Watch in Zukunft Schlafapnoe erkennen, was für Betroffene zweifellos nützlich wäre. Apple soll aber mit der erheblichen Belastung für den Akku bei der Schlafüberwachung über Nacht zu kämpfen haben.

Auch kaum Fortschritte bei Diabetes-Erkennung

Apple soll auch an einer Früherkennung von Diabetes arbeiten, heißt es. Allerdings habe das entsprechende Projektteam hier seit Jahren schon keine Fortschritte mehr gemacht. Die Entwickler arbeiten

