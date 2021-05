Home Apple Bloomberg: MacBook Pro Redesign mit 64GB RAM, 10-Kern CPU ab Sommer

Der jüngste Bericht von Mark Gurman für Bloomberg Technology dreht sich um das kommende MacBook-Pro-Redesign. Als Marktstart wird „ab Sommer“ genannt und die Spezifikationen lassen mit bis zu 64 GB RAM und 10-Kern-Chip aufhorchen.

Gurman zufolge bereite sich Apple auf die Markteinführung der neuen MacBook Pros vor. Diese sollen unter anderem bis zu 64 GB Arbeitsspeicher spendiert bekommen sowie Apple Silicon mit bis zu 10 Kernen. Auch die Neutral Engine wird wohl überarbeitet.

Im Detail spricht Gurman von einem High-End-Modell mit 8 High-Performance-Kernen und zwei effizienten Kernen. Die Grafikleistung soll durch 16 bis 32 Kerne realisiert werden.

Ein Comeback soll der HDMI-Anschluss sowie SD-Kartenanschluss erhalten. Experten zufolge könnte in diesem Zuge auch der MagSafe-Anschluss zurückkommen.

Mac Pro bis zu „viermal so stark“

Ferner sei ein Mac Pro mit bis zu 40 Kernen ebenso wie ein neuer Mac mini in Arbeit, schreibt Gurman in einer Randnotiz. Wörtlich bezieht er sich auf einen Mac Pro mit Apple Silicon, der kommendes Jahr mit zwei Prozessoren angeboten werden soll. Mit einem Chip, der doppelt so stark und einem, der viermal so stark sein soll wie jener im neuen High-End-MacBook Pro.

Man lehnt sich also kaum zu weit aus dem Fenster, wenn man die spannendsten Tage des Macs noch vor sich sieht.

