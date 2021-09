Home Apple Bloomberg: Apple sollte endlich Google mit eigener Suchmaschine herausfordern

Apple sollte sich umgehend an die Arbeit machen und eine eigene Suchmaschine entwickeln. Kaum ein anderes Unternehmen hat die Chance oder die Ambition, Googles Monopol ernstlich herauszufordern, so eine aktuelle Einschätzung. Zudem könnte Apple auf lange Sicht mit einer eigenen Suche deutlich besser fahren als mit dem Such-Deal mit Google.

Apple wäre gut beraten, sich mittelfristig eine eigene Suchmaschine zuzulegen: Der Such-Deal mit Google ist nicht mehr zukunftssicher, heißt es in einer Einschätzung von Bloomberg Technology von heute. Apple kassiert Jahr für Jahr Milliardensummen von Google dafür, dass es die Google-Suche als Standardsuche auf dem iPhone einstellt. Allein 2021 werden wohl 15 Milliarden Dollar in Apples Kassen fließen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple könnte kommendes Jahr sogar 20 Milliarden Dollar im Rahmen des Such-Deals erhalten. Hierbei sind jedoch zwei wichtige Punkte zu bedenken, so Tae Kim von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe des Bloomberg Technology-Newsletters: Einerseits ist der Deal mit Google in ständig steigender Gefahr, von den Wettbewerbshütern kassiert zu werden. Seit letztem Oktober läuft etwa eine Untersuchung des US-Justizministeriums, die als Zwischenfazit unter anderem festgestellt hat, dass es kleineren Startups heute kaum mehr möglich ist, auf dem Suchmaschinenmarkt nennenswerte Einstiegserfolge zu erzielen.

Zudem ist der Such-Deal für Google noch immer deutlich mehr wert, als sie Apple in diesem Rahmen zahlen. Schätzungen nach sorgen iOS-Nutzer jährlich für mehr als 50 Milliarden Dollar Umsatz in Googles Bilanz. Wieso also sollte Apple diesen Teil des Kuchens nicht für sich behalten?

Wer könnte Google herausfordern?

Aktuell ist Google zwar längst nicht die einzige Suchmaschine, jedoch die einzige von weltweiter Bedeutung. Rund 92% des globalen Suchaufkommens wird über Google abgewickelt, schätzen Marktforscher von Statcounter. Zugleich ist es fast unmöglich geworden, einen echten Google-Herausforderer zu bauen.

Die Suchmaschine ist nicht grundlos so dermaßen weit enteilt: Sie bietet von allen Suchdiensten aktuell die überzeugendste Suchleistung. Einen Google-Konkurrenten zu bauen, ist kaum jemandem zuzutrauen. Amazon hat in den letzten Jahren die Suche nach Konsumgütern zu einer gewissen Meisterschaft entwickelt, zeigt aber keine Absichten, über diesen Bereich hinaus tätig zu werden. Apple könnte mit einer eigenen Suche zudem die latenten Sorgen um den Datenschutz mildern, die mit der Nutzung der Google-Suche stets verbunden sind, so Tae Kim.

Zweifellos werde es nicht einfach, wäre am Ende jedoch ein lohnenswertes Unterfangen. Spekulationen über eine Apple-Suche gab es auch immer wieder, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten. Konkrete Hinweise auf ein kommendes Produkt gibt es aber nicht.

