Mehr als 100 Millionen Dollar: Tim Cook soll Apple weiter treu bleiben

Applechef Tim Cook soll dem Unternehmen noch möglichst lange erhalten bleiben: Daher hat der Aufsichtsrat des Konzerns nun ein überaus attraktives Aktienpaket geschnürt. Es wird an Cook allerdings nur unter optimalen Bedingungen in voller Höhe ausgeschüttet. Dann aber ist die betreffende Summe stattlich.

Apple möchte sich seinen aktuellen CEO offenbar noch für eine Weile erhalten. Um für Tim Cook auch in den nächsten Jahren ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, hat nun der Aufsichtsrat ein Aktienpaket zusammengestellt, das Tim Cook innerhalb von fünf Jahren erhalten soll.

Es ist allerdings an die Erfüllung verschiedener Bedingungen geknüpft, wie es bei solchen Beteiligungen üblich ist. Einerseits ist da die zeitliche Komponente: Cook muss bis 2025 CEO bleiben, um ein Anrecht auf die Anteile zu erwerben.

Apple Inc has granted CEO @tim_cook 333,987 restricted stock units, his first grant since 2011. Cook is on year 9 of that 10 year grant. Here is a statement from Apple's board of directors about it. pic.twitter.com/4qS4JXqJAD

— Stephen Nellis (@StephenNellis) September 29, 2020