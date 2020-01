Beta 3 von watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1 sind auch da

Apple hat neben iOS 13.3.1 und iPadOS 13.3.1 Beta 3 heute Abend auch watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1 mit einer neuen Beta versorgt. In beiden Fällen handelt sich wohl nur um Bugfix-Updates, die die allgemeine Performance verbessern sollen. Fallen euch interessante Änderungen auf?

Heute Abend hat Apple neben Beta 3 von iOS 13.3.1 und iPadOS 13.3.1 auch neue Betas für watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1 vorgelegt. Beide Testversionen wurden auf Beta 3 angehoben, auch diese neuen Betas folgen eine Woche auf die Freigabe der vorhergehenden Beta.

Nur Bugfix-Updates und Performanceverbesserungen in den neuen Versionen zu erwarten

Um die neue Beta 3 von watchOS 6.1.2 auf eurer Apple Watch zu installieren, muss das passende Installationsprofil auf der Uhr installiert sein, der Akku der Apple Watch zu wenigstens 50% geladen sein und die Uhr muss auf dem Ladegerät liegen. Zudem muss sie mit dem WLAN verbunden sein, das auch das gekoppelte ¥iPhone nutzt.

watchOS 6.1.2 sowie tvOS 13.3.1 Beta 3 bringen nachdem, was wir wissen, keine relevanten Neuerungen. Auch die finalen Versionen dürften in der Hauptsache die Performance, Stabilität und Sicherheit von watchOS und tvOS verbessern. Eine Public Beta von tvOS 13.3.1 dürfte bald folgen. macOS 10.15.3 Beta 3 könnte noch heute Abend oder aber in den nächsten Tagen folgen.

Falls ihr doch interessante Neuerungen bemerkt, könnt ihr sie unten gern anmerken.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!