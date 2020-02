Beta 2 von watchOS 6.2 kann geladen werden

Apple hat heute Abend watchOS 6.2 Beta 2 für Entwickler vorgelegt. Das kommende Update von watchOS bringt die Möglichkeit des schlüssellosen Öffnen von Autotüren sowie des Kaufs von Apps und Abos direkt von der Apple Watch aus.

Heute Abend wurden von Apple bereits Beta 2 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 und die zweite Beta von macOS Catalina 10.15.4 bereitgestellt. Daneben ist auch watchOS 6.2 in der zweiten Beta ab sofort für Developer verfügbar.

Jeder registrierte Entwickler kann das Update der Beta durchführen, hierfür muss der Akku der Apple Watch zu wenigstens 50% geladen sein, die Uhr muss zudem auf dem Ladegerät liegen und mit dem selben WLAN wie das gekoppelte iPhone verbunden sein. Die erste Beta von watchOS 6.2 hatte Apple in der letzten Woche für Entwickler freigegeben, nachdem zuvor eine Aktualisierung auf watchOS 6.1.3 für alle Nutzer veröffentlicht worden war.

watchOS 6.2 bringt Käufe an der Apple Watch

Mit watchOS 6.2 werden Nutzer in der Lage sein, Käufe mit Eingabe ihres Codes direkt im App Store an der Apple Watch durchzuführen, dies gilt für kostenpflichtige Apps ebenso wie für Abos. Daneben werden die Neuerungen in CarPlay unter iOS 13.4 auch auf watchOS 6.2 ausgeweitet, es wird dann theoretisch möglich, etwa ein Auto ohne Schlüssel und stattdessen per NFC zu öffnen.

Die finalen Fassungen der nächsten Updates werden im April erwartet.

