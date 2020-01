Beta 2 von macOS 10.15.3, watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1 jetzt ebenfalls da

Apple hat die noch fehlenden Beta-Versionen gerade nachgelegt. Nun sind auch die Beta 2 von macOS Catalina 10.15.3, watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1 für Entwickler verfügbar. Auch hier werden die Public Betas für freiwillige Tester sicher bald folgen. Bemerkt ihr erwähnenswerte Neuerungen in den neuen Testversionen?

Gerade eben hatte Apple Beta 2 von iOS 13.3.1 und iPadOS 13.3.1 für Entwickler bereitgestellt, nun sind auch die übrigen neuen Betas vorgelegt worden. macOS Catalina 10.15.3 Beta 2 ist ab sofort für registrierte Entwickler zum Download verfügbar. Über Neuerungen in dieser Version von macOS Catalina ist noch nichts genaues bekannt, allerdings berichteten wir kürzlich über einen neuen Pro-Modus für moderne MacBooks, der sich erstmals in der letzten Beta von macOS Catalina 10.15.3 gezeigt hatte. Ob dieser schon in diesem Update verfügbar sein wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Auch neue Beta von watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1

Weiterhin können Entwickler auch eine aktualisierte Beta 2 von watchOS 6.1.2 laden und installieren. Hierbei dürfte es sich nur um ein kleineres Update handeln, mit dem Fehler beseitigt und die Performance und Stabilität von watchOS verbessert wird.

Weiters steht auch Beta 2 von tvOS 13.3.1 für Entwickler zum Download bereit. Neue Public Betas für macOS Catalina 10.15.3 und tvOS 13.3.1 können von freiwilligen Testern vermutlich schon bald geladen werden.

Bemerkt ihr interessante Neuerungen in den neuen Betas? Ihr könnt sie unter diesem Artikel anmerken.

