Benchmark: A15 im iPhone 13 dürfte Konkurrenz wiederum auf Abstand halten

Der A15-Chip im iPhone 13 dürfte sich abermals an die Spitze der Branche setzen. Ein erster Benchmark scheint einen Lauf mit einem A15-Gerät zu zeigen. Daraus ergibt sich ein deutlicher Performancezuwachs des kommenden Chips.

Apples neues iPhone 13 dürfte mit dem darin zum Einsatz kommenden A15-Chip abermals an der Spitze der Branche liegen, was die Leistung des SoC betrifft. Ein früher Benchmark-Test zeigt wohl Werte, die die Leistung des neuen A15 illustrieren.

Eingesetzt wurde das Tool Manhattan 3.1. Hier erzielte der A15 in der ersten Runde einen Wert von 198 FPS, das entspricht einer Steigerung von 13,7% im Vergleich zum aktuellen A14 Bionic, der im iPhone 12 steckt. Im weiteren muss der mutmaßliche A15 zwar die Leistung drosseln, bleibt allerdings dennoch über der Leistung des aktuellen Modells – was wenig überrascht.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)

Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB

