Home Daybreak Apple Bekommt der Mac den Turbo-Boost? | iPhone-Touchscreen hängt unter iOS 15 | sehnsüchtiges Warten auf iOS 15.1 – Daybreak Apple

Bekommt der Mac den Turbo-Boost? | iPhone-Touchscreen hängt unter iOS 15 | sehnsüchtiges Warten auf iOS 15.1 – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPhone lässt sich bald wieder auch mit Maske per Apple Watch entsperren. Prinzipiell geht das jetzt schon, wenn sich Nutzer die neuen Public Betas der kommenden Updates installieren. Auch SharePlay lässt sich dann schon verwenden. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird den Bug, der aktuell vor allem auf dem iPhone 13 dazu führt, dass die Entsperrung per Apple Watch nicht mehr möglich ist, im kommenden Update für iOS aus der Welt schaffen, das zeigte sich zuletzt in Beobachtungen von Entwicklern, hier dazu mehr. iOS 15.1 und iPadOS 15.1 liegen aktuell in der zweiten Beta vor. Diese ist seit gestern Abend auch für die freiwilligen Tester verfügbar.

Sie bringt auch SharePlay wieder zurück und zwar auch am Apple TV, das könnte einige Nutzer eventuell motivieren, die Public Betas einmal auszuprobieren.

Bekommt der Mac den Turbo-Boost?

Die Spekulationen über einen neuen Turbo-Modus am Mac sind wieder da: In der jüngsten Beta 8 von macOS Monterey finden sich Referenzen auf einen sogenannten „High Power Mode“, der dürfte den Rechnern auch ohne angeschlossenes Ladekabel das Maximum an Rechenleistung entlocken, mehr dazu hier.

iPhone 13 und iOS 15 haben Touchscreen-Probleme

Das iPhone 13 und auch andere Modelle nerven ihre Nutzer aktuell mit einem Bug, bei dem die Eingaben auf dem Bildschirm nicht mehr verarbeitet werden. Auch einige Leser sind offenbar davon betroffen, dieser Bug scheint sich ebenfalls in iOS 15.1 zu verflüchtigen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Da wären die Neuerscheinungen auf Amazon Prime für den kommenden Monat zu nennen. Eine populäre Kamera-App hat ein größeres Update erhalten und in unserem AppSalat beleuchten wir weitere Updates beliebter Apps, die für iOS 15 fit gemacht werden.

Außerdem hat Ikea einen neuen Lampenlautsprecher nun offiziell vorgestellt und wir haben die Details der neuen Produkte von Amazon für euch zusammengefasst. Außerdem lässt sich über das iPhone 13 Pro Max wohl sagen, dass es ein wenig schneller lädt, hier dazu die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!