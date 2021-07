Beginnend mit MacBook Pros: Endlich 1080P-Kameras für den Mac in Aussicht

Der Mac wird in Zukunft womöglich endlich eine bessere Kamera erhalten. Die Webcam in den aktuellen Mac-Modellen ist inzwischen faktisch nicht mehr konkurrenzfähig. Die Aufwertung der Kamera auf eine 1080P-Auflösung katapultiert sie zwar auch noch nicht an die Branchenspitze, aber es wäre ein Anfang.

In Sachen Webcam-Ausstattung liefert Apples Mac-Lineup so ziemlich die schlechteste Leistung, die sich finden lässt. Hier hat sich in den letzten Jahren gar nichts getan und auch die Erklärung, dass Apples M1-MacBooks per Softwareoptimierung bessere Bilder zaubern, änderte nichts an der nach wie vor unterirdischen Auflösung der Kameras. Dass das iPad schon lange bessere Frontkameras bietet, ist allseits bekannt, von aktuellen Smartphones gar nicht erst zu sprechen.

Immerhin, ein wenig Bewegung kommt offenbar in die Sache: Apple werde seinen neuen Mac-Modellen eine neue 1080P-Kamera mitgeben, erklärte nun einer der bekannteren Leaker.

I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup.

— Dylan (@dylandkt) July 10, 2021