Home Daybreak Apple Beats Studio Buds offiziell vorgestellt | Details zur Apple Watch Series 7 | Apple lockert Corona-Regeln in Stores – Daybreak Apple

Beats Studio Buds offiziell vorgestellt | Details zur Apple Watch Series 7 | Apple lockert Corona-Regeln in Stores – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Nachdem bereits in den vergangenen Tagen über ein mögliches Erscheinungsdatum der Beats Studio Buds im Juli gemunkelt wurde, sind diese gestern endlich offiziell angekündigt worden – und zwar schon früher als zunächst vermutet. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Gestern war es also so weit – die Beats Studio Buds wurden offiziell von Apple vorgestellt, in den USA und Kanada können sie sogar schon vorbestellt werden. Auch wenn Apple den Verkaufsstart hierzulande auf „ab Sommer“ datiert, sind bereits sämtliche Details zum Produkt bekannt. So sollen die Beats Studio Buds in drei Farben erhältlich sein und sowohl aktive Geräuschunterdrückung als auch 3D-Audio unterstützen. Mehr zum Produkt erfahrt ihr hier und hier.

Apple Watch Series 7 erhält Design-Update

Laut Bloomberg-Bericht soll die Apple Watch Series 7 in erster Linie ein leicht verändertes Design von ihren Vorgängermodellen unterscheiden. Darüber hinaus sollen Features wie beispielsweise eine bessere Konnektivität verbaut werden. Aber war die Apple Watch nicht ursprünglich vor allem dafür gedacht, uns in Sachen Gesundheit zu unterstützen? Diesbezüglich sieht es wohl so aus, als ob das kommende Modell keine neuen Funktionen erhalten wird.

Lockerung der Corona-Regeln in amerikanischen Apple Stores

Was in Europa noch Zukunftsmusik ist, setzt Apple in Amerika bereits um: Ab nächster Woche soll in den Apple Stores keine Maskenpflicht mehr gelten, allerdings nur für Kundinnen und Kunden. Mehr zum Thema findet ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das „AirPlay to Mac“-Feature in macOS Monterey macht es unter anderem auch möglich, einen anderen Mac als zweiten Monitor zu verwenden – mehr dazu hier.

Wichtiges Sicherheitsupdate für iPhone 5s und iPad Air erschienen

Für alle Geräte, die kein Update auf iOS 13 mehr erhalten haben, ist nun iOS 12.5.4 erschienen, das eine entscheidende Sicherheitslücke schließt – mehr dazu hier.

Updates für die Betaversionen für Entwickler

Apple hat gestern sämtliche Betaversionen seiner Betriebssysteme geupdatet, damit App-Entwickler ihre Apps bereits an die kommende Version anpassen können. iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2, macOS Big Sur 11.5 Beta 3, watchOS 7.6 Beta 3 sowie tvOS 14.7 Beta 3 sind allesamt erschienen.

Es gibt neue Hüllen für das iPhone 12

Apple hat gestern Abend auch noch drei neue Sommerfarben ins Lineup der Cases für das iPhone 12 gebracht, diese können ab Wochenmitte vorbestellt werden, hier dazu mehr.

In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!