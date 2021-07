Home Deals Beats Studio Buds: Nun auch bei Amazon verfügbar

Vor rund einem Monat kündigte Apple die neuen Beats Studio Buds an, seit einer guten Woche können Interessierte diese direkt bei Apple erwerben. Seit gestern sind diese nun auch bei Amazon verfügbar, weshalb wir uns diesen Hinweis gestatten.

Die Beats Studio Buds kosten bei Amazon zwar exakt das Gleiche, im Rahmen einer Amazon Visa-Karte kann man aber noch vom inkludierten Bonussystem profitieren – für Schnäppchenjäger nicht uninteressant. Darüber hinaus bieten die Beats Studio Buds mit bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit sogar etwas mehr als die AirPods pro an. Die müssen nämlich bereits nach maximal 4,5 Stunden zurück in das Ladecase. Apropos Ladecase: Dieses ermöglicht eine Gesamtlaufzeit von bis zu 24 Stunden und kommt mit Schwarz und Rot neben Weiß in zwei zusätzlichen Farben daher. Auch ANC und ein Transparenzmodus sind an Bord.

