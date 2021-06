Home Daybreak Apple Beats Studio Buds im Juli? | iPad Mini ohne Lightning? | WWDC bald nur noch online? – Daybreak Apple

Beats Studio Buds im Juli? | iPad Mini ohne Lightning? | WWDC bald nur noch online? – Daybreak Apple

Guten morgen zusammen! Kommen also nächsten Monat die neuen Beats Studio Buds? Jon Prosser behauptet das, aber er hat zuletzt auch schon ein paarmal daneben gehauen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, nun auch noch einige Spekulationen um das neue iPad Mini zu verbreiten. Damit willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple hat bekanntlich seine neuen Kopfhörer Beats Studio Buds in der Pipeline. Die amerikanische Aufsichtsbehörde FCC hat sie schon zertifiziert, ebenso die nationale Telekommunikationsaufsicht in Taiwan und der Start ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Kommenden Monat soll es dann so weit sein, sagt zumindest Jon Prosser, aber der liegt ja nun auch nicht immer richtig.

Die Beats Studio Buds werden übrigens inzwischen von noch einer prominenten Amerikanerin auf Instagram hergezeigt.

Das iPad Mini soll kein Lightning mehr besitzen

Das sagt ebenfalls Jon Prosser, der auch noch einige neue Renderings des kommenden Modells veröffentlicht hat. Daraus geht auch hervor, dass das iPad Mini der nächsten Generation auch den Home-Button verlieren soll, das wurde allerdings auch zuvor bereits von anderer Seite angenommen.

Die WWDC könnte dauerhaft ins Netz abwandern

Zumindest ist das offenbar eine Frage, die Apple umtreibt, denn man befragt aktuell Entwickler dahingehend, ob sie in Zukunft wieder an der Präsenzveranstaltung teilnehmen möchten. Will da wohl jemand Kosten sparen? Apple hat bereits zuvor geklagt, wie teuer sie die WWDC jedes Jahr kommt.

Der AppSalat appelliert an die Entwickler

SharePlay ist eine Art Watch-Party für Facetime. Nutzer der Apple-Dienste können über das Feature gemeinsam Filme und andere Medien auf Distanz konsumieren. Im AppSalat erklärt der Redakteur, wieso er SharePlay in möglichst vielen Apps realisiert sehen möchte.

Und am Schluss verweisen wir noch einmal auf die Aktion der Telekom zur EM. Frühestens ab Mittwoch könnt ihr vielleicht kostenloses zusätzliches Datenvolumen für euren Mobilfunkvertrag erhalten.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Start in die Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!