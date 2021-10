Home Hardware Beats Fit Pro: Kim Kardashian trägt neue Stöpsel mit ANC und H1-Chip schon

Apple bringt in Bälde wohl noch ein weiteres Beats-Modell auf den Markt. Im Vorfeld wurde es schon an erste Promis verteilt. Die Beats Fit Pro adressieren – wie der Name schon andeutet – ein sportaffiges Publikum und sind in gewisser Weise eine Weiterentwicklung der Beats Studio Buds.

Apple bringt aktuell offenbar bereits den nächsten Neuzugang für sein Kopfhörer-Lineup in Stellung – diesmal wird nach der Vorstellung der AirPods 3 wieder die Beats-Familie vergrößert. Die neuen Kopfhörer werden unter dem Namen Beats Fit Pro in den Handel gebracht werden, wie sich zuletzt bereits aus Funden in der Beta von iOS 15.1 zeigte.

Diese neuen Beats Fit Pro wurden von Apple schon an erste Promis verteilt, wie es bei Beats üblich ist. Kim Kardashian wurde mit den neuen Stöpseln gesichtet.

Die Beats Fit Pro kommen mit H1-Chip und „Hey Siri“

Die Beats Fit Pro sind eine Art Weiterentwicklung der Beats Studio Buds,. Sie kommen mit einer aktiven Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus, besitzen zusätzlich allerdings auch noch Apples H1-Chip. Der sorgt für eine bessere Sprachqualität bei Telefonaten und eine Unterstützung der freihändigen Nutzung von Siri per „Hey Siri“.

Die Beats Fit Pro sollen eine Spielzeit von bis zu sechs Stunden mit aktivem ANC und Transparenzmodus bieten und eine Stunde mehr bei Deaktivierung dieser Features. Mit dem Lade-Case und zwischenzeitlichem Nachladen sollen sie auf eine Spielzeit von insgesamt zwischen 27 und 30 Stunden kommen.

Wann die neuen Beats Fit Pro vorgestellt werden, ist noch nicht klar.

