Backup weg? iCloud-Sicherung mit tickender Zeitbombe

In Apples iCloud-Backups lauert eine unangenehme Falle: Sie dürfte zwar nur vergleichsweise wenige Nutzer betreffen, wirkt sich aber im Fall des Falles drastisch aus. Kern des Problems ist der Umstand, dass ein Backup stets nach 180 Tagen gelöscht wird. Dies lässt sich nur durch regelmäßig erneut durchgeführte Backups verhindern.

Apple bietet mit dem iCloud-Backup ein alles in allem sehr gelungenes Werkzeug, ein iPhone oder iPad bei Verlust oder Gerätetausch rasch und vollständig mit allen Daten, Dokumenten, installierten Apps samt ihren Einstellungen wiederherzustellen. Es gibt allerdings einen Fallstrick dabei, der etwa den Daten von Erin Sparling zum Verhängnis geworden ist.

Er hatte teils sehr aufwendige Skizzen mit seinem iPad erstellt und wollte diese Daten dann nach geraumer Zeit auf einem neuen Gerät wiederherstellen. Er musste feststellen, dass sein Backup zwischenzeitlich gelöscht worden war.

Every drawing that I’ve ever done on my iPad is now lost, because I chose to use the iCloud backup service as a backup service. Thanks, @Apple.

— Erin Sparling (@everyplace) June 17, 2021