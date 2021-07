Home Gerüchte Ausblick: iPad Mini im Herbst im iPad Air-Design und neuer, großer iMac

Ausblick: iPad Mini im Herbst im iPad Air-Design und neuer, großer iMac

Das iPad Mini soll doch noch in diesem Jahr erscheinen. Es wird dem Vernehmen nach dem iPad Air ähnlich sehen, also mit schmaleren Displayrändern erscheinen. Auch soll es einen aktuelleren Prozessor erhalten.

Apple wird das iPad Mini wohl noch in diesem Jahr aktualisieren, zumindest vermutet das der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters schreibt er, Apple werde das iPad Mini im Design des aktuellen iPad Air auf den Markt bringen, entsprechende Gerüchte hatte es schon im Mai diesen Jahres gegeben. Ob das auch bedeutet, dass das iPad Mini ohne Home-Button und mit Touch ID im Power-Button erscheint, bleibt abzuwarten. Mit einer Veröffentlichung sei im Herbst zu rechnen, so Gurman weiter. Angetrieben werden soll das neue iPad Mini mit einem aktuellen Prozessor. Alles in allem spricht der Redakteur vom größten Update des iPad Mini in seiner Geschichte.

Neuer großer iMac mit Apple Silicon ebenfalls geplant

Darüber hinaus sprach Gurman auch von einem neuen und größeren iMac. Dieser dürfte den aktuell noch immer erhältlichen iMac 27 Zoll mit Intel-Prozessor ersetzen. Der neue iMac soll einen größeren Bildschirm erhalten als der jüngst veröffentlichte 24 Zoll-iMac und mit einem neuen Apple Silicon-CPU ausgeliefert werden. Die Rede ist hier von einem m1X oder M2. Weitere Details hierzu liefert die Einschätzung nicht, ob also mit einem Marktstart in diesem oder erst nächstem Jahr zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!