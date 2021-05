Home Hardware Aus und vorbei: Spacegraue Magic Mouse und Co. werden eingestellt

Mit dem iMac Pro lieferte Apple auch erstmals die Magic Mouse, das Magic Trackpad sowie das Magic Keyboard und sogar das Lightning-Kabel in Space Grau aus. Der Hype war spürbar, sodass diese Artikel von einigen Käufern zu hübschen Summen auf eBay angeboten worden waren. Dem Zubehör steht nun das Aus bevor.

Wird nun eingestellt

Apple erkannte das Potenzial und bot rund ein halbes Jahr nach dem Marktstart des iMac Pro im Frühjahr 2018 die Produkte separat zum Kauf an. Das Zubehör war auch beliebt, wird aber nun eingestellt. Wer derzeit im Apple Store die Produkte in den Warenkorb legt, wird eine interessante Anmerkung vorfinden – „nur noch solange Vorrat reicht“. Das ist ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass die Produkte von Apple eingestellt werden. Wenn Interesse besteht, sollte schnell gehandelt werden. Apple hat in der Regel nur einen geringe Warenverfügbarkeit in seinen Stores und online, dementsprechend schnell könnte die Ware auch ausverkauft sein. Nach einem kurzen Check scheint die Meldung derzeit nur im amerikanischen Online-Store von Apple aufzupoppen, der deutsche Online-Store dürfte erfahrungsgemäß aber nachziehen.

Über Dritte günstiger

Wer bei direkt bei Apple kein Glück hat, sollte sich bei Amazon oder Cyberport umsehen. Die haben auf jeden Fall noch ausreichend Ware auf Lager, außerdem lassen sich hier noch ein paar Euro einsparen. Apple ruft für das Magic Trackpad in Space Grau etwa 159,00 € auf, Cyberport stellt dafür 129,00 € Rechnung. Lediglich das Lightning-Kabel in Space Grau haben wir nie in freier Wildbahn entdecken können. Das hätte uns extrem gut gefallen.

