Aus für Verhandlungen: Hyundai und Apple sprechen nicht mehr über Apple Car-Fertigung

Die Gespräche zwischen Apple und Hyundai über die Produktion eines Apple Car haben sich einstweilen zerschlagen. Nachdem sich zuvor schon eine Unterbrechung der Verhandlungen angedeutet hatte, wurde nun die Einstellung der Gespräche bestätigt. Wie es mit dem Apple Car-Projekt nun weitergeht, ist damit wieder völlig offen. Klar ist nur, dass Applenoch mit weiteren Unternehmen verhandelt.

Apple und Hyundai verhandeln nicht (mehr) über die Fertigung eines Apple Car, das geht aus regulatorischen Unterlagen hervor, die am Montag von Agenturen zitiert wurden. In den letzten Wochen war vermehrt darüber spekuliert worden, dass Hyundai die Fertigung eines Autos übernehmen werde, dass dieser Plan bei den Südkoreanern aber nicht nur Begeisterung auslöste, hatte sich schon vorige Woche angedeutet.

Entwicklungen vom Wochenende deuteten dann darauf hin, dass die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen zeitweilig eingestellt worden waren, Apfelpage.de berichtete.

Weitere Zukunft des Apple Car nun wieder ungewisser

Die Aktien von Hyundai und seiner Tochter Kia, die das Auto hätte in Georgia am Standort West Point fertigen sollen, waren zwischenzeitlich von der Apple Car-Aussicht merklich beflügelt worden. Am Montag brachen allerdings Papiere von Hyundai deutlich ein, für die Aktien von Tochter Kia ging es noch kräftiger abwärts.

Wie Apple nun weiter in Sachen Apple Car verfährt, ist unklar. Bekannt wurde zuletzt, dass man auch mit bis zu sechs Autobauern aus Japan verhandle, es ist allerdings nichts über den Stand dieser Gespräche bekannt. Ein Apple Car könnte dem aktuellen Stand der Entwicklung nach frühestens 2024 los fahren.

