Aus einem Stück Glas: iMac vor radikalem Redesign?

Ein Patent namens „Electronic Device with Glass Housing Member“ heizt Spekulationen rundum ein radikales iMac-Redesign wieder auf. Arbeitet Apple demnach an einem Computer bestehend aus einem Displayeinheit aus einem einzigen Stück Glas?

Möglich wäre das, zumal das Patent aus dem jetzigen Mac-Portfolio nur zum iMac passen würde. Das mit dem Patent publizierte Bild zeigt offensichtlich ein Gerät mit sehr dünnen Displayrändern, das aus einer durchgehenden Glasfläche besteht. Diese könnte unten in einem beweglichen Teil münden, das offensichtlich sogar Tastatur und ein Trackpad links und rechts beinhalten würde.

Die Möglichkeit zur Neigung des Displays erhielte man durch ein Bewegen des gesamten Konstruktes, das auf einer Art Vorrichtung oder einem Keil sitzen könnte. Bei den jetzigen iMacs kann man ja die Displays ebenso flexibel neigen. In einer Version des neuen Designs könnte man sogar MacBooks durch ein Loch durchschieben, um deren Tastatur zu benutzen. Der iMac könnte also als Display und Dockingstation fungieren.

Computer-Komponenten im Keil?

So wie es aussieht, sähe dieses iMac-Design unglaublich dünn und modern aus. Doch Platz für die nötigen Komponenten eines Computers fänden sich nicht mehr hinter dem Display wie beim jetzigen Design. Diese könnten stattdessen jedoch in ebenjenem Keil verbaut sein, der als Ständer des Konstrukts agiert.

Die Erfinder, die im Antrag genannt werden, arbeiteten für Apple bereits am iPad Pro, MacBook Pro und iMac Pro. Wir sind gespannt, was aus dem Bereich des iMac-Designs in den kommenden Monaten und Jahren durchsickert. Schließlich steht ein Redesign des aktuellen Aussehens wieder einmal an, besteht dieses immerhin seit 2012 nahezu unverändert.

Wer von euch wartet auf einen überarbeiteten iMac?

