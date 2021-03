Home Mac Aus: Der iMac Pro ist nicht länger bei Apple erhältlich

Jetzt ist er weg: Der iMac Pro kann nicht mehr bei Apple erworben werden. Zuvor waren die Lagerbestände bei Apple bereits leer gelaufen. Apple empfiehlt interessierten Kunden, sich an den iMac oder den Mac Pro zu halten.

Apple hatte bereits vor kurzem angekündigt, den Verkauf des iMac Pro einstellen zu wollen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Das Ende des Pro-Modells in iMac-Form hatte sich bereits geraume Zeit angedeutet, nachdem der Mac Pro aktualisiert worden war. Nun ist der iMac Pro bei Apple nicht mehr erhältlich. Der Verkauf sollte noch so lange fortgesetzt werden, wie die Bestände reichten.

Apple empfiehlt Kunden den iMac oder den Mac Pro

Im Rahmen der angekündigten Einstellung des iMac Pro hatte Apple Interessierten Kunden empfohlen, sich den iMac (Affiliate-Link) mit 27 Zoll anzuschauen. Alternativ sollte der Käufer zum Mac Pro greifen, der noch einmal deutlich mehr Leistung bietet. Beide Modelle werden in nächster Zeit Aktualisierungen erhalten, wobei der Mac Pro wohl als letzter Mac in Apples Lineup auf die neuen Prozessoren der Apple Silicon-Plattform umgestellt werden. In einer früheren Meldung hatten wir den möglichen Zeitplan für die nächsten Generationen des Mac Pro skizziert.

Weitaus höher sind indes die Verkaufszahlen der MacBooks. Tragbare Computer machen bereits seit einigen Jahren den deutlich größeren Teil weltweit verkaufter Rechner aus. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal deutlich beschleunigt.

