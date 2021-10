Home Apple Aus „Breaking Bad“: Sam Catlin produziert neue Apple TV+-Originals

Aus „Breaking Bad“: Sam Catlin produziert neue Apple TV+-Originals

Apple hat Sam Catlin für seinen Streamingdienst Apple TV+ gewinnen können. Der Buchautor und Filmemacher hat unter anderem an der Produktion von „Breaking Bad“ mitgearbeitet. Gemeinsam mit seiner Partnerin wird er wohl neue Originals für Apple TV+ entwickeln.

Apple ist nach wie vor bestrebt, das Angebot im Katalog seines Streamingdienstes Apple TV+ auszuweiten. Im Rahmen dieser Anstrengungen hat man nun offenbar den Regisseur und Schriftsteller für die Arbeit bei Apple TV+ gewinnen können, wie zuletzt aus Berichten von Branchenmedien hervorging.

Catlin arbeitete unter anderem als stellvertretender Produzent an der Realisierung der überaus erfolgreichen Serie „Breaking Bad“, die unter anderem einen Emmy für die beste Drama-Serie erhalten hat.

Darüber hinaus ist Catlin auch der Schöpfer von Preacher, einer AMC-Produktion. An dieser Serie hatte er gemeinsam mit Seth Rogen und Evan Goldberg gearbeitet.

Catlin wird dem Vernehmen nach gemeinsam mit seiner Partnerin Tiffany Prasifka an neuen Inhalten für Apple TV+ arbeiten. Welcher Art die Originals sein werden, die im Zuge dieses neuen Content-Deals für den Streamingdienst von Apple entstehen werden ist ebenso unbekannt, wie ein Zeitplan für den Start der Ausstrahlung.

Viel Prominenz für Apple TV

+

Apple TV+ ist inzwischen für so gut wie niemanden mehr kostenlos zu sehen. Die letzten Zuschauer in einem Gratis-Probezeitraum sind wohl Playstation-Besitzer. In zunehmendem Maß setzt Apple auf Prominenz auf Apple TV+.

Neben zukünftig Sam Catlin sind auch Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Jon Stewart, Idris Elba, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Kerry Ehrin, Misha Green, Moshe Zonder und Alon Aranya in Produktionen auf Apple TV+ zu sehen beziehungsweise an der Produktion beteiligt.

Das alles konnte die Reichweite des Streamingdienstes bis jetzt allerdings noch nicht nennenswert steigern, obwohl mit „Foundation“ zuletzt ein echter Knaller auf Apple TV+ angelaufen ist. Apple braucht einen langen Atem und viel Geld, um dieses Projekt zu einem nachhaltigen Erfolg zu führen. Beides ist allerdings in Cupertino vorhanden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!