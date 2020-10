Aufgepasst! Apple TV+-Gratisjahr läuft bald ab: Werdet ihr bleiben?

Apple TV+ geht demnächst für viele Kunden dem Ende seiner kostenlosen Probemitgliedschaft entgegen. Anfang November werden die ersten Abonnenten zur Kasse gebeten. Für Apple wird dies zur Stunde der Wahrheit: Aktuell sind keine verlässlichen Aussagen über die Reichweite des Dienstes möglich. Wie sieht es bei euch aus: Bleibt ihr oder folgt die Kündigung?

Apple TV+ wurde seitens Apple vor einem Jahr mit einem großzügigen Startangebot in den Markt eingeführt. Wer sich ein neues Gerät gekauft hat, mit dem sich Apple TV+ schauen lässt, also ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac, erhielt ein volles Jahr kostenlosen Zugriff auf den Kanal. Dies dürfte einen Großteil der Abonnenten überzeugt haben, doch das erste Jahr geht zu Ende und jetzt zeigt sich, wie erfolgreich Apples neuer Streamingdienst gestartet ist.

Ab November zahlen die ersten Kunden

Noch bis zum 31. Oktober können die ersten Abonnenten von Apple TV+ den Dienst nutzen. Ab dem 01. November verlängert sich die Mitgliedschaft dann automatisch. Apple TV+ kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Apple erlaubt allerdings den beliebten Trick nicht, der gern bei kostenlosen Probe-Abos genutzt wird, um die Kündigung nicht zu vergessen. Wer heute kündigt, kann dann auch ab heute nicht mehr Apple TV+ gucken.

Seit Start des Dienstes kamen zwar stetig neue Inhalte hinzu und weitere Neuzugänge sind geplant, aber reicht das?

Werdet ihr bleiben?

Apple TV+ startete mit einem sehr begrenzten Angebot und auch wenn es inzwischen mehr Inhalte gibt, wächst der Katalog nur langsam. Corona hat dem neuen Dienst auch nicht unbedingt geholfen, erst in zwei Wochen können etwa die Dreharbeiten zu „The Morning Show“ weitergehen. Hat also Apple TV+ in einem Jahr genug Überzeugungsarbeit geleistet.

Wir fragen euch, ob ihr euer Abo schon gekündigt habt, bis zum letzten Moment wartet oder den Dienst sogar Weiternutzen werdet.

