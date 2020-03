Audible bietet kostenfreie Hörbücher für Kinder an

Das Home Office wurde wohl oder übel zum Arbeitsplatz Nr. 1 in diesen Tagen. Was bei Singles oder Paaren ohne Kinder noch gut funktionieren kann, wird bei Eltern oder Alleinerziehenden zu einer kleinen Herausforderung.

Das dachte sich auch Audible, eine Tochter von Amazon, und legte eine Aktionsseite mit einer Auswahl an kostenlosen Kinderbüchern an. Die extra eingerichtete Sonderseite lässt sich hier aufrufen. Das Ganze lässt sich direkt über den Browser abspielen, ohne Login oder Account-Zwang!

Ordentliche Auswahl

Die dort zur Verfügung stehenden Hörbücher sind auf Deutsch, Französisch, Englisch, SPanisch, Italienisch und Japanisch verfügbar.

In der deutschen Auswahl stehen insgesamt zehn Hörbücher zur Auswahl, darunter sind einige Klassiker wie Alice im Wunderland oder auch Huckleberry Finn vertreten. Ferner steht dazu das Sechs-Stunden-Hörspiel „Das geheimnisvolle Kochbuch“ dort bereit. Mein persönlicher Favorit ist hier ganz klar „in 80 Tagen um die Welt“, eine wunderschöne Rundreise um den Globus und genau das Richtige für all die kleinen Abenteurer und Entdecker in euren Familien.

Hier sollte sich also ein weiterer Zeitvertreib für die Kleinen mit eingeschränkten Sozialkontakten finden lassen und auch Erwachsene sind natürlich eingeladen, hier mal zu Lauschen und eine kleine Auszeit zu nehmen.

