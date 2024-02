Home Betriebssystem Auch watchOS 10.4 Beta 4 für Entwickler ist verfügbar

Auch watchOS 10.4 Beta 4 für Entwickler ist verfügbar

Heute Abend hat Apple auch watchOS 10.4 Beta 4 an die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Beta kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Die neue Testfassung von watchOS 10.4 folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta. Das Update bringt unter anderem neue Emojis auf die Apple Watch. Die finale Version von watchOS 10.4 wird in wenigen Wochen erwartet.

Apple hat heute Abend auch watchOS 10.4 Beta 4 an die registrierten Entwickler verteilt. Alle Developer können die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren. Um watchOS 10.4 RC laden zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone. Zudem muss für die Apple Watch der Bezug von Betas aktiviert sein, dies ist in den Einstellungen für Software-Updates möglich.

Die neue Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta von watchOS 10.4.

Neue Emojis in kommendem Update

“Apple wird mit dem Update auf watchOS 10.4 eine Reihe neuer Emojis auf die Apple Watch bringen, die es auch in iOS 17.4 und macOS Sonoma 14.4 geben wird. Darüber hinaus ist eine neue Einstellung zur Deaktivierung der DoubleTap-Geste Teil des Updates. Diese kann mit der Bedienung des Vision Pro per Handgestensteuerung in Konflikt geraten.

Weiterhin wird das Update weitere Verbesserungen der allgemeinen Sicherheit, Performance und Stabilität mit sich bringen.

Die neue Version wird in einigen Wochen für alle Nutzer zum Download erwartet.

Fallen euch interessante Beobachtungen in der aktuellen Beta von watchOS 10.3 auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

