Auch tvOS 15 in Beta 8 für Entwickler ist verfügbar

Apple hat heute Abend auch tvOS 15 in Beta 8 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Auch diese neue Beta folgt etwas weniger als eine Woche auf die letzte Testversion. tvOS 15 wird es unter anderem möglich machen, sich am Apple TV unter Nutzung seines iPhones bequem in eigenen Online-Accounts anzumelden. tvOS 15 erscheint im Herbst für das Apple Tv der vierten, fünften und sechsten Generation.

Die neue Version wird für das Apple Tv der vierten, fünften und sechsten Generation zur Verfügung gestellt werden. Die neue Beta 8 dürfte in der Hauptsache darauf abzielen, noch verbliebene Probleme und Fehler in tvOS 15 zu beseitigen, mit neuen Funktionen oder sonstigen Änderungen ist eher nicht zu rechnen.

tvOS 15 macht das login bei Netflix und Co. einfacher

Apple hat in tvOS 15 unter anderem die Unterstützung von Stereo-Paaren am HomePod Mini ergänzt. Darüber hinaus ist es mit einer neuen Komfortfunktion nun möglich, sich am Apple TV bequem und schnell in eigene Onlinekonten einzuloggen, indem das eigene iPhone mit Face ID und Touch ID genutzt wird.

Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Anmeldedaten im Schlüsselbund gespeichert sind.

