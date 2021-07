Home Betriebssystem Auch macOS Monterey in neuer Public Beta für freiwillige Tester

Auch macOS Monterey in neuer Public Beta für freiwillige Tester

Apple hat heute Abend auch die Public Beta von macOS 12 Monterey für freiwillige Tester aktualisiert. Die neue öffentliche Beta wird zwei Wochen nach der vorangegangenen Testversion an die Public Beta-Tester ausgegeben. Apple bringt sie damit weitgehend auf den Stand der vierten Beta für die registrierten Entwickler.

Apple hat heute Abend neben iOS 15 und iPadOS 15 Public Beta 3 auch die neue Public Beta für die freiwilligen Tester vorgelegt. Diese neue Testversion des kommenden großen Updates für den Mac wird damit zwei Wochen nach der Verteilung der vorangegangenen Beta an die Tester ausgegeben.

Der Download und die Installation der neuen Public Beta von macOS 12 Monterey kann wie üblich in den Systemeinstellungen angestoßen werden.

Apple bringt verschiedene neue Funktionen für den Mac

Mit dem Update auf macOS 12 Monterey bringt Apple eine Reihe neuer Funktionen für den Mac. So wird etwa das Feature Live Text auf den Mac gebracht, mit dem sich Text in Fotos auf Webseiten erkennen lässt, die Funktion steht allerdings nur am Mac mit M1-Chip zur Verfügung.

Auch kommen die neue Focus-Funktion und die App Kurzbefehle auf den Mac. Aktuell sollten Nutzer, die nicht über einen zweiten Mac zu Testzwecken verfügen, die Developer-, wie auch Public Beta noch nicht verwenden. Die finale Version des kommenden Updates wird im Herbst für alle Nutzer vorgelegt.

