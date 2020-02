Auch im Februar: 500 MB kostenloses Datenvolumen bei der Telekom

Die Deutsche Telekom verteilt auch im Februar wieder kostenloses zusätzliches Datenvolumen. 500 MB können Kunden des Magenta-Konzerns nutzen, es gelten die altbekannten Voraussetzungen.

Die Deutsche Telekom setzt auch im Februar ihre Aktion des Datengeschenks fort. Der Anbieter schenkt allen Kunden mit einem Mobilfunkvertrag bei der Telekom im Februar 500 MB zusätzliches Datenvolumen. Die Aktion lief die letzten Monate quasi durchgehend, jedoch zuletzt immer mit einem GB an Extravolumen.

Dennoch, 500 MB haben oder nicht haben.

500 MB über die Magenta-App mitnehmen

Um an der Aktion teilzunehmen, ist wie immer der selbe Schritt nötig: Ihr kommt über die App Mein Magenta an das zusätzliche Datenvolumen, mit der ihr euren Tarif in weiten Teilen selbst verwalten und etwa Optionen buchen oder entfernen könnt.

Die App steht im App Store zur Verfügung.

Wer kann an der Aktion teilnehmen?

Leider hat sich auch an den Konditionen zur Teilnahme nichts geändert und das bedeutet, dass nach wie vor einige Kundengruppen von der Aktion ausgeschlossen sind.

Die Telekom schreibt hierzu auf der Seite zum Datengeschenk:

Sie können mitmachen, wenn Sie einen Telekom Mobilfunk-Vertrag mit Mindestvertragslaufzeit haben, der Datenvolumen zum Versurfen beinhaltet. Ausgenommen sind alle Mobilfunk-Tarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden, Business Tarife, reine Datentarife, CombiCards und Family Cards.

Es ist zu vermuten, dass die Aktion auch im März erneut fortgesetzt wird.

