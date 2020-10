AppSalat zum Mittag: Updates für GoodNotes, Newton, MindNode, Gemustert und Pastel

In dieser AppSalat-Ausgabe wollen wir uns einige spannende App-Updates anschauen, die innerhalb der letzten sieben Tage erschienen. Genauer gesagt werden wir heute GoodNotes, Newton, MindNode, Gemustert und Pastel unter die Lupe nehmen.

GoodNotes fügt Flashcard-Vorlage hinzu

GoodNotes, welches wir im letzten AppSalat vorgestellt haben, unterstützt bekanntlich mehrere virtuelle Papiervorlagen, auf denen man mit dem Apple Pencil schreiben kann. Zu diesen gesellt sich mit dem letzten Update eine weitere Option: Eine Vorlage für Flashcards. Flashcards sind perfekt zum Lernen, da man auf einer Seite eine Frage schreiben und auf der anderen die Antwort notieren kann. In GoodNotes wurde es so gelöst, dass die Frage und die Antwort auf derselben Seite stehen und durch Zoomen eines der beiden Dinge verdeckt wird.

GoodNotes gibt es für 8,99 Euro im App Store.

Newton Mail

Die Entwickler von Newton, einem bekannten Email-Client, kündigten das neue Update via Email an. Wie viele vielleicht wissen, ging es mit Newton über die Jahre auf und ab – die App wurde mehrfach begraben und mehrfach wiederbelebt. Nun wurde die App von einem komplett neuen Team übernommen.

Es gibt drei Neuerungen in diesem Update. Ein „true dark mode“, der nicht nur die Benutzeroberfläche, sondern auch den Inhalt einer Email, verändert, Multi-Swipe zum schnellen Entleeren der Inbox und diverse Verbesserungen im Code für die Unterstützung von neuen Features in der Zukunft.

Newton kann man kostenlos aus dem App Store herunterladen. Ein Abo für einige zusätzliche Funktionen kostet 49,99 Euro pro Jahr.

MindNode bekommt iOS-14-Features

iOS 14 und iPadOS 14 brachten einige tolle Neuerungen mit sich, und zwei davon integrierten die Entwickler von MindNode (unser Test) in der App. Zunächst haben wir hier das Kritzeln-Feature für den Apple Pencil. Wenn man mit dem Stift nun in einen Knoten schreibt, wird die Handschrift automatisch in normalen Text umgewandelt. Zudem haben wir etwas Offensichtliches: Widgets. In drei verschieden großen Widgets lassen sich Mind-Maps für ein schnelles Starten vom Homescreen aus platzieren.

MindNode findet man kostenlos im App Store. Einige Funktionalitäten müssen mit einem Abo um rund zwei Euro pro Monat oder rund 20 Euro pro Jahr freigeschaltet werden.

Neue Rätsel für Gemustert

In Gemustert, das mit übrigens per Apple Arcade bekommt, muss man einer kahlen Landschaft mithilfe von verschiedenen bunten Puzzleteilen wieder Farbe verleihen. Mit dem letzten Update kamen 100 neue Muster zum Ausfüllen dazu, sodass es jetzt insgesamt 550 Rätsel gibt.

Gemustert bekommt man kostenlos in Verbindung mit einem Abonnement für Apple Arcade.

‎Gemustert Entwickler: BorderLeap Preis: Exklusiv bei  Arcade



























































Pastel: Widgets im Anflug

Pastel ist besonders spannend für Designer und Programmierer, da man hier verschiedene Farbpaletten für Apps und Designs ablegen und verwalten kann. Mit der letzten Aktualisierung fügte der Entwickler den Support für die neuen Widgets hinzu. So ist das Betrachten der Paletten nun auch am Homescreen möglich. Das kann nicht nur nützlich sein, sondern dem Startbildschirm auch einen komplett neuen Look geben.

Pastel ist eine kostenlose App für das iPhone, das iPad und den Mac.

In diesem Sinne: Schönen Mittag und Nachmittag euch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!