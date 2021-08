Home Apps AppSalat AppSalat: Was ist die WahlSwiper-App?

AppSalat: Was ist die WahlSwiper-App?

Im Zuge der bevorstehenden Wahlen in Deutschland ist die WahlSwiper-App wieder in den Charts des App Stores zu finden. Was diese App kann, erklären wir euch im heutigen AppSalat.

Dass der Gebrauch des Wahlrechtes bei Wahlen wichtig ist, muss nicht weiter erläutert werden. Die große Frage ist nur, welcher Partei man seine Stimme geben soll. Diese Frage stellt sich durch die Bundestagswahl 2021, die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wieder den Wahlberechtigten. Dafür wurde nun die App WahlSwiper aktualisiert, die nun schon seit einigen Jahren im App Store vertreten ist. Diese soll dem Nutzer bei der Entscheidungsfindung zur Seite stehen. Wie sie das macht, zeigen wir euch jetzt.

WahlSwiper: Features

Nach dem ersten Öffnen der App müsst ihr auswählen, in welchem Land ihr euch befindet. Neben Deutschland werden auch Finnland, Frankreich, Schweden und Österreich unterstützt. Danach könnt ihr aussuchen, für welche der aktuellen Wahlen ihr euch interessiert.

Im Anschluss werden euch im Falle der Bundestagswahl 36 verschiedene Fragen präsentiert, die ihr mit Ja oder Nein beantworten könnt. Dafür wischt ihr nach links oder nach rechts, so wie man das etwa von Tinder kennt. Auf Wunsch lässt sich eine Frage aber auch überspringen oder im finalen Resultat doppelt werten.

Nachdem alle Antworten abgegeben wurden, könnt ihr diese mit denen einer gewünschten Partei vergleichen. Diese werden dabei sogar noch mit einer eigenen Begründung untermauert.

Praktisch ist außerdem, dass die App auch verwendet werden kann, wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. Es werden zusätzlich noch die Sprachen Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Persisch und Kurdisch angeboten.

Den WahlSwiper gibt es kostenlos im App Store.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!