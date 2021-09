Home Apps AppSalat AppSalat: Sticker Doodle ab sofort im App Store

iMessage-Apps geraten aufgrund ihrer geringen Beliebtheit oft in Vergessenheit. Das will der Entwickler Charles Etzel mit seiner neuen App Sticker Doodle ändern. Diese erlaubt allen voran das Erstellen von Stickern für iMessage, WhatsApp und weitere werden auch unterstützt. Wie das geht, lest ihr im heutigen AppSalat.

Öffnet man Sticker Doodle zum allerersten Mal, sieht alles noch etwas leer aus. Das liegt daran, dass ihr erst einmal Sticker erstellen müsst. Tippt dafür auf das Plus-Icon rechts oben und wählt aus, ob ihr einen Aufkleber selbst zeichnen, ein Foto aus der Galerie verwenden oder ein Foto mit der Kamera aufnehmen wollt.

Je nach ausgewählter Option erscheint danach eine Zeichenfläche oder die Kamera- beziehungsweise die Galerie-Ansicht. Startet nun mit dem Zeichnen oder wählt zuerst ein Foto aus. Wenn ihr euch für letzteres entscheidet, könnt ihr ein Motiv, welches der Sticker sein soll, freistellen. Wählt zu guter Letzt noch eine Hintergrund- und Rahmenfarbe und vergebt optional einen Namen.

Sticker Doodle: Über iMessage, WhatsApp und weitere versenden

Nun stellt sich nur noch die Frage, wie man diese Kunstwerke mit anderen Personen teilen kann.

Am einfachsten und schnellsten geht das wohl über iMessage. Hier erscheint Sticker Doodle neben anderen iMessage-Apps über der Tastatur. Klickt darauf und ihr bekommt alle erstellten Aufkleber präsentiert. Weiters könnt ihr über diese Integration auch neue Sticker erstellen.

Sticker Doodle kann auch WhatsApp versorgen. Damit dort aber überhaupt etwas erscheint, müsst ihr gewünschte Sticker zuerst exportieren. Öffnet dafür wieder das Menü mit dem Plus-Icon, dort findet ihr den Eintrag „WhatsApp“. Wählt nun Sticker für ein neues Sticker Pack aus, vergebt einen Namen und bestätigt den Vorgang.

Auch für Slack und Discord können Emojis und Sticker erstellt werden. Dafür spuckt die App die Grafiken gleich in der richtigen Größe aus. Diese muss man dann nur mehr auf einen Computer überspielen und hochladen.

Sticker Doodle: Preise und Verfügbarkeit

Sticker Doodle bekommt ihr kostenlos für das iPhone und das iPad. Das Limit von fünf Stickern wird für einen einmaligen Kauf von 1,99 Euro entfernt.

