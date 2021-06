Home Apps AppSalat-Spezial: Drei Gewinner der Swift Student Challenge 2021

AppSalat-Spezial: Drei Gewinner der Swift Student Challenge 2021

Verfasst von David Haydl // 2. Juni 2021 um 16:41 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Jedes Jahr haben Schüler und Studenten die Gelegenheit, Playgrounds mit den neuesten Apple-Technologien im Rahmen der Swift Student Challenge und der WWDC zu programmieren und so Preise zu gewinnen. Apple verkündete nun die Gewinner für dieses Jahr, drei davon wollen wir euch im heutigen AppSalat vorstellen.

Feed Fleet

Die Pandemie stellt besonders für die ältere und immunschwachen Personen unserer Gesellschaft eine besondere Herausforderung dar. Allein beim notwendigen Lebensmitteleinkauf kann es zu einer Infektion mit schweren Folgen kommen. Wegen dieses Problems entstand Feed Fleet von Gianna Yan aus Oakland, Kalifornien. Feed Fleet soll Risiko-Personen mit Helfern zusammenführen, die für diese Einkäufe erledigen können.

Gastro at Home

Der nächste Gewinner-Playground von Abinaya Dinesh aus North Brunswick, New Jersey, hat nichts mit Essen, sondern der eigenen Gesundheit zu tun. „Gastro“ soll hier nämlich die Abkürzung für Gastroenterologie, also die Lehre über den Magen-Darm-Trakt sein. Der Playground soll Auskunft über die diversen Erkrankungen in diesem Bereich geben.

TecHacks

Zum Schluss wurde noch Damilola Awofisayo von Apple gesondert hervorgehoben. Sie kommt aus Woodbridge, Virginia und gründete die Non-Profit-Organisation TecHacks. Das ist ein Hackathon für Frauen und Personen, die sich selbst als Non-Binär sehen.

Weitere Gewinner im GitHub-Repository

Das waren die drei Gewinner, die von Apple in der Pressemitteilung hervorgehoben wurden. Weitere findet ihr im GitHub-Repository zur Swift Student Challenge.

