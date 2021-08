Home Apps AppSalat: Pokémon UNITE wird auf das iPhone und das iPad kommen

AppSalat: Pokémon UNITE wird auf das iPhone und das iPad kommen

Während der vergangenen Pokémon Presents kam es zu einer spannenden Ankündigung. Pokémon UNITE wird im Herbst für das iPhone und das iPad herauskommen. Was man sich davon erwarten darf, lest ihr im heutigen AppSalat.

Doch worum geht es in Pokémon UNITE eigentlich? Das Ganze spielt sich auf „Aeos Island“ ab, auf der „Unite Battles“ mit Pokémons ausgetragen werden. Für diese Kämpfe werden dabei immer Fünfergruppen gebildet. Es gewinnt die Mannschaft, die nach Ablauf der Zeit am meisten Punkte erzielte. Um in Wettbewerben einen Vorteil zu erlangen, gibt es die Aeos-Energie, die die Kraft der Pokémons während eines Spieles erhöhen können.

Praktisch ist, dass sich eure Fortschritte mit dem Game auf der Switch synchronisieren lassen. Dafür müsst ihr euch lediglich mit einem Account für den Pokémon Trainer Club oder für Nintendo anmelden. Weiters ist geplant, dass Nutzer der mobilen App gegen Spieler auf der Nintendo Switch antreten können.

Für UNITE führen die Entwickler außerdem zwei neue Figuren ein. Einmal das Feen-Pokémon Sylveon und einmal das Eis-Pokémons Mamoswine. Und wenn ihr das Game im App Store vorbestellt, werden ab einer bestimmten Anzahl an Registrierungen weitere Goodies aktiviert.

Pokémon UNITE: Preise und Verfügbarkeit

Pokémon UNITE wird ab dem 22. September im App Store verfügbar sein. Das Game selbst ist kostenlos, lediglich die Battle-Pässe werden als In-App-Käufe angeboten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!