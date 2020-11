Home Apple AppSalat: Neuigkeiten in Scriptable, HEY, Bear und Spotify

Es ist wieder einmal Update-Zeit. Für Scriptable, HEY, Bear und Spotify erschienen in den letzten Tagen spannende Aktualisierungen. Diese wollen wir in diesem AppSalat gemeinsam durchgehen.

Scriptable bekam Skript-Galerie und launcht T-Shirts

Wie viele in den letzten Wochen bestimmt schon mitbekamen, gibt es einen großen Hype um die App Scriptable. Genauer gesagt wird das Widget-Feature stark gefeiert, da quasi alles, was man in JavaScript programmieren kann, auch zur Anzeige gebracht werden kann. Demzufolge teilten auch viele Nutzer ihre Widget-Skripte auf Twitter, auf GitHub oder auch im Forum des Podcasts Automators. Mit Version 1.6 des Tools vereinfachte der Entwickler das Teilen. Man kann diese jetzt auf einer Webseite einreichen, sodass sie in der „Gallery“-Sektion der App gezeigt werden. Dadurch findet man interessante Skripte direkt auf einen Blick an einem zentralen Ort.

Zeitgleich mit Version 1.6 brachte der Developer auch eigene Scriptable-T-Shirts mit zwei verschiedene Designs heraus. Diese kann man hier kaufen.

Scriptable gibt es kostenlos im App Store.

HEY unterstützt jetzt mehrere Email-Accounts

Der Email-Client HEY stand zu Beginn seiner Zeit im App Store oft in den News wegen Streitigkeiten mit Apple. Mittlerweile läuft die App aber recht gut, in einem der letzten Updates kamen auch Widgets dazu. Mit Version 1.1.2 besteht nun auch die Möglichkeit, mehrere Email-Accounts in der App zu hinterlegen.

HEY bekommt man kostenlos im App Store für iPhone, iPad und Mac. Die Benutzung kostet 99 US-Dollar pro Jahr.

Bear bietet ab sofort Widgets

Zwei Monate nach dem Start von iOS und iPadOS 14 bietet jetzt auch die Notiz-App Bear endlich Widgets. Dabei gibt es drei verschiedene Arten. Bei der ersten wird nur eine Notiz zur Anzeige gebracht, bei der zweiten alle Notizen aus einem Ordner und beim dritten alle Ergebnisse zu einer bestimmten Suchanfrage. Durch Tippen kann man vom Homescreen dann direkt in diese Bereiche springen.

Bear ist kostenlos im App Store für iOS, iPadOS und macOS verfügbar. Es gibt ein Premium-Abo, das 1,49 Euro pro Monat oder 15,99 Euro pro Jahr kostet.

Spotify-Streaming kommt auf die Apple Watch

Nutzer von einer Apple Watch und Apple Music kennen bestimmt die Funktion, dass man für das Musik-Streaming auf der Uhr nicht zwingend ein iPhone benötigt. Es reichen Bluetooth-Kopfhörer und ausreichend Speicher auf dem Wearable beziehungsweise ein Datenvertrag mit eSIM. Nun kann auch Spotify Streaming, ohne dass das iPhone dabei ist. Anders als mit Apple Music, braucht man aber zwingend einen Datenvertrag oder eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk. Das Herunterladen für den Offline-Gebrauch funktioniert nicht.

Spotify ist kostenlos im App Store verfügbar. Für das Streaming benötigt man ein Abonnement, das 9,99 Euro pro Monat kostet.

