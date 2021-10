Home Apps AppSalat AppSalat: Monument Valley 2 mit neuem Kapitel, Inhalte aus 1Password sicher teilen, Duplicate Tab im App Store

AppSalat: Monument Valley 2 mit neuem Kapitel, Inhalte aus 1Password sicher teilen, Duplicate Tab im App Store

Verfasst von David Haydl // 17. Oktober 2021 um 13:21 Uhr // AppSalat // // Keine Kommentare

Wieder einmal auf der Suche nach neuen Apps und Updates? Wir stellen wieder einmal einiges vor. Was in Monument Valley 2 und 1Password neu ist und was die neue App Duplicate Tab kann, lest ihr in diesem AppSalat.

Zusätzliche Kapitel für Monument Valley 2

Fans von Puzzle- und Rätselspielen müssen Monument Valley unbedingt einmal ausprobiert haben. Darin lenkt ihr eine Figur durch verschiedene Monumente ans Ziel und müsst diese dabei so verstellen, dass ein Weg freigelegt wird. Der Nachteil bei beiden Teilen der Serie ist allerdings, dass sich die Anzahl der Level in Grenzen hält.

Erstmals lieferten die Entwickler jetzt neue Rätsel nach, in Monument Valley 2 gibt es nun ein weiteres Kapitel mit vier neuen Stufen. Dieses heißt „Der verlorene Wald“ und ist mit der Organisation „Playing for the Planets Green Game Jam“ und der Play4Forests-Petition verbunden. Die vier neuen Szenen sind zwar noch immer nicht viel, dennoch sollten sie wieder für einige Stunden Spielspaß sorgen.

Teilen von Inhalten in 1Password ist nun sicherer

Mit 1Password, einem beliebten Passwortmanager, ging es schon immer ziemlich einfach, Inhalte mit anderen Nutzern des Dienstes zu teilen. Wollte man etwas an eine Person senden, die den Service nicht nutzt, war das bislang allerdings nicht so selbstverständlich. Klar, das Kopieren der Daten in die Zwischenablage war zwar erlaubt, doch wirklich sicher ist diese Methodik nicht. Mit dem neuesten Update ändert sich das.

Nun kann ein Link in der App generiert werden, der für eine gewählte Zeitspanne freigegebene Daten aus dem eigenen 1Password-Tresor anzeigen kann. Auf Wunsch kann man dabei auch einstellen, dass nur bestimmte Empfänger, die sich mit einer angegebenen Emailadresse verifizieren müssen, Zugriff bekommen. An diese Adresse wird dann ein Code gesendet, den man für die Einsicht der geteilten Einträge eingeben muss. 1Password gab dieser Neuerung einen ziemlich passenden Namen, diese hört auf „Psst!“.

Duplicate Tab: Neue Safari-Erweiterung im App Store

Safari-Erweiterungen liegen seit der Einführung in iOS und iPadOS 15 im Trend. Wir stellten euch bereits einige in diesem AppSalat vor und ständig werden neue im App Store veröffentlicht, so nun auch Duplicate Tab.

Das, was Duplicate Tab macht, ist ziemlich simpel. Nachdem ihr die Erweiterung über die Einstellungen aktiviert, könnt ihr mit nur einem Tippen den aktuellen Tab duplizieren. Das ist besonders bei größeren Recherche-Arbeiten oder beim längeren Surfen praktisch, da man sich so weniger leicht in der hundertsten Unterseite einer Webseite verirrt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!